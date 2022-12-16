Гендиректор "Гонца": у оператора связи "Сфера" есть планы по выходу на зарубежный рынок

Павел Черенков — о работе над абонентскими терминалами, защите орбитально-частотного ресурса группировок "Сферы", предполагаемой стоимости услуг программы и их приоритете над Starlink и OneWeb в Росии

В декабре 2022 года АО "Спутниковая система "Гонец", которое является оператором одноименной орбитальной группировки, исполняется 25 лет. Сейчас на орбите находятся 18 космических аппаратов "Гонец", в перспективную группировку войдут 28 спутников. Летом текущего года путем реорганизации появилась компания — оператор спутниковой программы "Сфера" с одноименным названием. Контролирует ее АО "Спутниковая система "Гонец". О работе над абонентскими терминалами, защите орбитально-частотного ресурса группировок "Сферы", предполагаемой стоимости услуг программы и их приоритете над Starlink и OneWeb в России в интервью ТАСС рассказал гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

— Павел Геннадьевич, с какими вызовами пришлось столкнуться компании в этом году?

— В этом году у нашей компании двойной юбилей. В конце декабря исполняется 25 лет с даты ее основания, а летом мы также отметили 30 лет с первого запуска спутников серии "Гонец". В 2022 году многие спутниковые операторы ушли с российского рынка или существенно ограничили свою деятельность, и на нашу компанию легли задачи обеспечения связью клиентов из различных сегментов спутниковой связи. Многие отключенные абоненты использовали подвижные терминалы, поэтому системе "Гонец" предстоит заместить сервисы ушедших с рынка операторов и сделать их максимально доступными. Из-за подорожания электронно-компонентной базы один терминал стоит сейчас порядка 150 тыс. рублей, а наша задача — снизить стоимость до 60–70 тыс. рублей за абонентский комплект. С этой целью мы интенсивно и плодотворно сотрудничали в этом году с двумя частными организациями, которые работают под нашим контролем и с нашим участием.

— Число заявок на ваши услуги сильно выросло в последнее время?

— Да, мы видим кардинальное увеличение. Сейчас заявок на подключения на 2023 год, обеспеченных авансами или твердыми контрактами, уже в 10 раз больше, чем мы получили за весь 2022 год. Поэтому мы ожидаем, что наступающий год будет очень плодотворным.

— В этом году путем реорганизации образована компания "Сфера", которая станет оператором одноименной программы. Будет ли она оператором перспективного "Гонца"?

— Компания — оператор "Сферы" действительно создана, и ее деятельность станет основой для развития и эксплуатации перспективных орбитальных группировок систем "Скиф", "Марафон", "Экспресс-РВ" и "Гонец-М1". Чтобы избежать путаницы в словах, отмечу, что есть федеральный проект "Сфера" и есть одноименное юридическое лицо — его оператор.

В работе оператора выделяются две главные задачи. Первая — управлять спутниками и их ресурсом. Для этого существует штат специалистов, которые круглосуточно следят за состоянием и работой аппаратов, корректируют орбиты, составляют отчеты. Вторая, и более важная для пользователей, — создание абонентских сервисов. В этой части важно отметить, что система "Гонец" следующего поколения управляется компанией "Гонец", поэтому логично все связанные сервисы, в том числе проекта "Сфера", предоставлять из единого "окна". Это оптимизирует работу оператора и оказывает положительный эффект на качество и доступность сервисов. На сегодняшний день даже конкурирующие операторы ФГУП "Космическая связь" и АО "Газпром космические системы" по сути резервируют каналы связи друг друга, что обеспечивает гарантированный доступ к услугам.

— То есть через оператора "Сфера" можно будет сразу получить доступ и к широкополосному интернету, и к интернету вещей, и к телефонной связи?

— Да, интеграция всех возможностей "Сферы" для потребителей будет осуществляться на базе оператора, через которого можно будет получить полный комплекс услуг. Уже сейчас "Гонец" начал сотрудничать с существующими операторами связи, в том числе с ФГУП "Космическая связь" (ГП КС — прим. ТАСС). В целом, есть договоренность и с "Газпромом", и с ГП КС, что мы будем взаимодействовать на взаимовыгодных условиях, обслуживая потребителей соответствующих сегментов и предоставляя максимально возможный спектр абонентских сервисов.

— Когда пользователям будут доступны услуги на базе группировки "Марафон"?

— Группировка "Марафон" будет строиться на основе тех же принципов, что и система "Скиф". На начальном этапе Роскосмосом будет запущен демонстрационный аппарат, который подтвердит состоятельность конструктивного замысла, — это запланировано на 2023 год. Сейчас проходит эскизное проектирование "Марафона", и по результатам будет приниматься итоговое решение о составе полезной нагрузки и облике космического аппарата. Затем Роскосмос планирует запуск демонстратора и отработку на нем заложенных технологий. На следующем этапе, ориентировочно в 2024 году, будет запущено еще пять спутников и начнется отработка взаимодействий уже на системном уровне.

В 2025–2026 годах в планах Роскосмоса — развернуть половину орбитальной группировки "Марафона", что позволит нам, как оператору, начать предоставление услуг конечным потребителям. В отношении системы "Скиф" сейчас предстоит подтвердить орбитально-частотный ресурс с использованием спутника-демонстратора "Скиф-Д", запущенного 22 октября этого года с космодрома Восточный вместе с тройкой "Гонцов".

— Что для этого потребуется?

— Сначала формируется международная заявка на полосы частот, которая была подана еще в 2016 году. Она содержит определенный набор данных: диапазоны частот, в которых будет функционировать система, характеристики бортовых и наземных радиоэлектронных средств, состав орбитальной группировки, параметры орбиты, информацию о заказчике проекта, компании-производителе и некоторые другие.

Заявка на диапазон, необходимый для работы "Скифа", была подана одной из российских компаний, с которой наша организация заключила соглашение для получения необходимого набора прав в отношении орбитально-частотного ресурса.

Есть еще один важный момент. Частотный ресурс ограничен, но наша заявка поступила в Международный союз электросвязи в числе первых, до того момента, как туда были поданы заявки от Starlink и OneWeb. Соответственно, мы ожидаем, что она будет скоординирована с приоритетом перед всеми другими соискателями, подавшими свои заявки позднее нас. Насколько нам известно, таких организаций порядка 350, и все они претендуют именно на эту орбиту и на эти частоты.

— Получается, Starlink и OneWeb претендуют на те же частоты?

— Да, они претендуют именно на эти полосы частот для использования на территории России. По сути, мы находимся с этими системами в прямой конкуренции. Starlink и OneWeb уже выходили с предложением скоординировать частоты, но на сегодняшний день мы не приняли предложение пройти координацию, то есть фактически мы не разрешаем им использовать их спутниковые системы на территории РФ.

— Как проходит защита прав на частотный ресурс?

— В этих целях запущенный демонстрационный аппарат должен в течение 90 дней передавать сигнал в заявленных диапазонах частот. При этом спутник должен находиться на орбите с указанными характеристиками высоты и наклонения.

— То есть достаточно одного спутника, который сейчас находится на орбите?

— Да, чтобы подтвердить частоты, достаточно одного спутника, но в регламентах Международного союза связи строго прописано, что в течение первых трех лет должно быть развернуто не менее 10% от заявленной группировки. То есть, если у вас 100 спутников, вам надо запустить десять, если группировка состоит из десяти аппаратов, нужно запустить один. В нашей заявке 12 аппаратов, соответственно, для подтверждения прав на орбитально-частотный ресурс через три года нам нужно будет иметь на орбите еще как минимум один спутник "Скиф".

— А по "Марафону" будет отдельная заявка или та же?

— Для частот системы "Марафон" ситуация немного другая. Во-первых, мы предполагаем использовать нелицензируемые полосы частот, которые используются в том числе для передачи данных в системах IoT (интернета вещей — прим. ТАСС). Здесь некоторым драйвером сыграл рыночный фокус системы, ориентированной в значительной части на этот рынок. Также мы предполагаем использовать для "Марафона" полосы частот, которые уже были выделены под систему "Гонец".

— А как выглядит ситуация с частотами для "Экспресса-РВ"?

— Для системы "Экспресс-РВ" есть валидная заявка на частоты, срок которой истекает в первом квартале 2026 года. Поэтому основная задача — запустить первый аппарат в конце 2025 года и подтвердить этим орбитально-частотный ресурс. В общем, мы находимся в своеобразной погоне за частотами. По сути, частотные диапазоны в связке с характеристиками орбит — это невосполнимый ресурс Российской Федерации, который мы не должны потерять.

— Для чего нужна эта погоня за частотами?

— Частоты бывают разные, и каждый диапазон имеет свои характеристики. Есть низкие частоты, средние, высокие, сверхвысокие и другие. Применительно к использованию в каналах связи — есть прямая зависимость между скоростью передачи данных и частотным диапазоном: чем выше частота, тем выше скорость передачи. Постоянное увеличение объемов передаваемых данных требует использования все более высоких диапазонов. Но в то же время чем выше мы поднимаемся по частотному спектру и, соответственно, укорачиваем длину волны, тем сложнее передавать информацию, так как атмосферные и прочие помехи приводят к затуханию сигнала. Именно поэтому, например, если обычная спутниковая тарелка установлена дома, в грозу и дождь связь со спутником может быть хуже.

Здесь важно отметить, что диапазон, в котором работает "Скиф", — это один из бесценных секторов частотного спектра, в котором сочетание затухаемости сигнала от помех и скорости передачи данных является оптимальным. Именно поэтому все хотят закрепить за собой права именно на этот частотный ресурс.

— Получается, связь будет устойчивой и в плохую погоду?

— Диапазон, конечно, важен, но многое зависит и от абонентского устройства. Нужно обеспечить соответствующую чувствительность приемного тракта, применять гибкие программные алгоритмы для выделения требуемого сигнала из радиопотока, включая, например, возможность работы с отраженными сигналами. Поэтому здесь также существует объективная зависимость: чем выше уровень исполнения абонентского терминала и, соответственно, его стоимость, тем выше показатели надежности канала связи. И требуется искать оптимальный компромисс между сложностью и ценой терминала в соотнесении с его функционалом и надежностью. При соблюдении этого баланса — да, конечно, будет хорошо работать и в сложных погодных условиях.

— А кто будет изготавливать абонентские устройства?

— Компания "Сфера". В этом как раз заключается задача "Сферы" и вообще операторского бизнеса — обеспечить клиентов абонентской аппаратурой по оптимальной и приемлемой цене. Первый раз в истории Роскосмоса поставлена задача вести одновременную работу над орбитальной группировкой и абонентским оборудованием. Это относительно новый подход, который должен принести свои плоды. В отношении производственной площадки, думаю, не имеет смысла строить новый радиоэлектронный завод, так как уже имеется ряд профильных предприятий. Я пока не знаю, с кем будет заключен контракт на производство, но полагаю, что он будет размещен на имеющихся мощностях Роскосмоса.

— Сейчас есть понимание, сколько будет стоить такая спутниковая связь?

— Да, такое понимание есть. Все группировки, которые создаются Роскосмосом в рамках проекта "Сфера", проектируются под заданную стоимость. То есть изначально в ТЗ определяется стоимость космического аппарата на Земле и его стоимость с учетом выведения на орбиту, затраты на наземную инфраструктуру. Это позволяет иметь четкую и объективную картину в общей финансовой модели проекта и использовать как государственные, так и внебюджетные инвестиции. Что касается требований к конечной услуге и абонентскому оборудованию, наша позиция простая: конечные сервисы, которые будут предоставляться системой спутниковой связи, должны быть сопоставимы по стоимости с услугами, предоставляемыми в сотовых сетях.

— То есть это тоже будет ежемесячная абонентская плата?

— Да, ежемесячная и ежегодная — в зависимости от тарифа. Стоимость и объемы подписок будут регулироваться тарифными планами. Что касается цен на оборудование, то в системе "Марафон" мы стремимся к тому, чтобы стоимость абонентского терминала была минимальной — единицы тысяч рублей. Это позволит каждому человеку приобрести, например, спутниковый трекер для личного использования. При этом мы не планируем изготавливать какие-то уникальные терминалы. Наоборот, наша цель — чтобы эти устройства были доступны для любого производителя радиоэлектроники за счет предоставления ему открытых форматов документации. Продажи мы планируем организовать так, что не нужно будет обращаться в узкоспециализированный магазин, а можно будет приобрести терминалы "Марафон" в обычных торговых сетях.

В отношении системы "Скиф", ее основной целевой фокус — предоставление услуг коллективного доступа. За счет каналов системы будет формироваться магистральный узел сети, или хаб, который будет обеспечивать работу локальных сетей общего пользования. Такой хаб может быть интегрирован с сотовыми сетями пятого или существующих поколений. Предполагается, что услуги будут пользоваться спросом там, где нет доступа к сетям общего пользования, — например, вахтовые поселки, крупные инфраструктурные объекты. А если брать услугу в комплексе, то она включит интеграцию с сотовыми операторами, так что в ней есть поле для работы и в сотовых сетях с использованием обычных смартфонов.

— Возможна ли в будущем интеграция с мобильным телефоном оборудования, чтобы просто вставить в телефон чип и получить спутниковую связь?

— Для этого нужно создать такую систему, которая позволит из космоса и в космос передавать информацию с сотового телефона и на сотовый телефон. То есть, используя те же диапазоны частот, в которых работают сотовые сети, требуется передать данные с телефона на околоземную орбиту и одновременно принять в космосе эту информацию высокочувствительными антеннами. Такие проекты есть, и они постепенно реализуются. В частности, Илон Маск тестирует такой сервис на новой группировке Starlink, но пока это только небольшие сообщения. Это один из перспективных технологических векторов, но достаточно непростой в реализации.

— На кого будут ориентированы услуги группировки "Экспресс-РВ"?

— Система "Экспресс-РВ" предназначена для широкополосного доступа в интернет, с особым фокусом на подвижные объекты. Это в первую очередь суда на Севморпути, железнодорожный и авиационный транспорт. В то же время в случае необходимости ничто не препятствует развернуть терминал и на стационарном объекте.

— А на подвижных объектах "Скиф" нельзя будет использовать?

— Мы уже сейчас начинаем проработку антенны, которую можно будет устанавливать на подвижных объектах — автомобилях, железнодорожных вагонах, автобусах, самолетах. Тогда с помощью "Скифа" мы сможем обеспечить высокоскоростные каналы связи и на подвижных объектах.

— В будущем планируете выходить за рубеж?

— Да, конечно. Было бы нелогично создавать глобальные спутниковые группировки в интересах одного государства, тогда как они могут использоваться по всему миру. В этом случае очевидная эффективность в разы снижается.

Многие страны, включая Россию, имеют установленные правила и ограничения на предоставление услуг связи. Оператор, который намерен предоставлять услуги на территории РФ, должен иметь зарегистрированное в России юридическое лицо, необходимую инфраструктуру и выполнять определенные требования по подключению к сетям общего пользования и доведению трафика до конечных потребителей. Для спутниковых операторов открытие своих представительств в разных странах мира — давно установившаяся практика. Поэтому я думаю, что наша стратегия международного развития будет основана на формировании новых партнерств в других странах, что поможет обеспечить глобализацию операторской деятельности.