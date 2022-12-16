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Военное обозрение

Американская военная разведка заключает контракт на модернизацию секретной ИТ-сети для защиты данных

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Источник изображения: topwar.ru

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США заявило о заключении значительного контракта на модернизацию своей сверхсекретной внутренней сети – Объединенной всемирной системы сбора разведывательных данных или JWICS. Об этом пишет американская пресса.

В РУМО сообщили, что контракт был заключен еще 17 ноября 2022 года. Но ни компания, с которой был заключен контракт, ни стоимость сделки не раскрываются. Это свидетельствует о повышенной секретности заключенного договора.

Как отметила менеджер программы Кэти Липпс во время круглого стола для СМИ на конференции Министерства обороны США по разведывательным информационным системам, общая стоимость контракта раскрываться не будет, но она является значительной. Компания-подрядчик на эти деньги займется модернизацией сверхсекретной ИТ-сети, которая используется американским разведывательным сообществом для передачи конфиденциальной информации.

Известно, что сеть была разработана еще в 1990-е годы для обеспечения защищенной видеосвязи между штаб-квартирой Министерства обороны США и разведывательной службой. Но в последнее время и охват сети, и база пользователей значительно расширились. Теперь JWICS включает службы данных и электронной почты и насчитывает более 200 000 пользователей. Следовательно, повышается и потребность американского разведывательного сообщества в защите данных, которые передаются через эту секретную сеть.

Известно, что программа модернизации сети в рамках заключенного контракта будет включать три основных направления: замена устаревшей инфраструктуры; повышение кибербезопасности; и обеспечение удовлетворения потребностей пользователей из военных и разведывательных сообществ в долгосрочной перспективе. Одна из задач, стоящих перед РУМО – сделать сеть JWICS более мобильной, чтобы она могла работать в труднодоступных районах, используя защищенные сети спутниковой связи.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время спецслужба изучает возможности использования сети в самых труднодоступных уголках планеты. Естественно, речь идет и о тех территориях, где могут происходить вооруженные конфликты.

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