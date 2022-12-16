Минобороны показало кадры с размещением МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку

Источник изображения: topwar.ru
Минобороны России сообщает о проведённой загрузке МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) «Ярс» в пусковую установку шахтного типа. Операция по загрузке была проведена в Козельском соединении РВСН.
На кадрах видно, как ракету перемещают к месту базирования с помощью специального тягача, приспособленного для перевозки значительных грузов большой длины. Военный тягач в составе автопоезда при сопровождении автоинспекции двигался в том числе по дорогам общего пользования.
С помощью погрузочно-разгрузочного модуля специальной платформы многотонная ракета была перемещена в подземную шахту. При этом сначала с помощью спецгидравлики колёсная платформа с МБР была переведена в вертикальное положение, после чего ракету «лифтовым» способом отправили непосредственно в шахту.
Вся технологическая операция заняла несколько часов.
Источник изображения: topwar.ru
Источник изображения: topwar.ru
Министерство обороны, демонстрируя кадры этого сложного процесса, даёт комментарий: