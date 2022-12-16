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Военное обозрение

Минобороны показало кадры с размещением МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны России сообщает о проведённой загрузке МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) «Ярс» в пусковую установку шахтного типа. Операция по загрузке была проведена в Козельском соединении РВСН.

На кадрах видно, как ракету перемещают к месту базирования с помощью специального тягача, приспособленного для перевозки значительных грузов большой длины. Военный тягач в составе автопоезда при сопровождении автоинспекции двигался в том числе по дорогам общего пользования.

С помощью погрузочно-разгрузочного модуля специальной платформы многотонная ракета была перемещена в подземную шахту. При этом сначала с помощью спецгидравлики колёсная платформа с МБР была переведена в вертикальное положение, после чего ракету «лифтовым» способом отправили непосредственно в шахту.

Вся технологическая операция заняла несколько часов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны, демонстрируя кадры этого сложного процесса, даёт комментарий:

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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