Минобороны показало кадры с размещением МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны России сообщает о проведённой загрузке МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) «Ярс» в пусковую установку шахтного типа. Операция по загрузке была проведена в Козельском соединении РВСН.

На кадрах видно, как ракету перемещают к месту базирования с помощью специального тягача, приспособленного для перевозки значительных грузов большой длины. Военный тягач в составе автопоезда при сопровождении автоинспекции двигался в том числе по дорогам общего пользования.

С помощью погрузочно-разгрузочного модуля специальной платформы многотонная ракета была перемещена в подземную шахту. При этом сначала с помощью спецгидравлики колёсная платформа с МБР была переведена в вертикальное положение, после чего ракету «лифтовым» способом отправили непосредственно в шахту.

Вся технологическая операция заняла несколько часов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны, демонстрируя кадры этого сложного процесса, даёт комментарий:

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.