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Известия.ru

Минобороны рассказало о работе минометов «Тюльпан» в зоне проведения СВО

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Восточного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения спецоперации. Кадры боевой работы публикует в четверг, 15 декабря, Минобороны РФ.

240-миллиметровые минометы предназначены для уничтожения укрепленных объектов, зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника. Отмечается, что «Тюльпан» способен вести огонь в тесном взаимодействии с беспилотниками и другими средствами корректировки огня. Дальность поражения в зависимости от боеприпасов составляет до 20 км.

«Если цели — это долговременные огневые точки и огневые сооружения противника, то используем активно-реактивные мины или осколочно-фугасные. А если нужно поражать высокоточные цели, то используем корректируемые мины», — рассказывает командир самоходной минометной батареи с позывным Ангара.

В отличии от других артиллерийских систем «Тюльпан» приходится наводить на цель после каждой перезарядки. И если корректировка огня происходит быстро, то между выстрелами пройдет максимум три минуты, отметил командир миномета Денис.

11 декабря боевые расчеты крупнокалиберных 120-миллиметровых минометов 2Б11 уничтожили командный пункт украинских националистов, а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники противника.

Ранее, 18 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов поделился кадрами по уничтожению крупных укрепрайонов боевиков минометами «Тюльпан». Благодаря особенностям баллистики снаряды «Тюльпанов» пробивают бетонные конструкции толщиной около 3 м.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С4 Тюльпан
Компании
Минoбороны РФ
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