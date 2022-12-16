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ТАСС

Замененные в российских скафандрах насосы работают штатно

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин со скафандром "Орлан-МКС"
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин со скафандром "Орлан-МКС".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Новые насосы установили в скафандрах "Орлан-МКС"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Насосы, которые космонавты заменили в скафандрах "Орлан-МКС", предназначенных для выхода в открытый космос, работают штатно. Об этом сообщил специалист Центра управления полетами.

"По крайней мере насосы проверили, что они штатно работают после замены", - сказал специалист после отмены выхода в открытый космос во время переговоров, транслируемых NASA.

Ранее Роскосмос сообщил об отмене выхода в открытый космос по техническим причинам. В свою очередь специалист Центра управления полетами во время переговоров с космонавтами уточнил, что работы прекращены из-за разгерметизации системы обеспечения теплового режима корабля "Союз МС", пристыкованного к МКС. Специалисты пытаются разобраться в ситуации после получения дополнительной телеметрии. При этом внутри корабль остается герметичным.

25 ноября выход в открытый космос также был перенесен по причине нештатной работы насосов системы охлаждения скафандров. Позже космонавты заменили насосы. 

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