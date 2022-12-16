В NASA заявили об отсутствии угрозы экипажу МКС после разгерметизации системы "Союза"

В частности, нет угрозы для космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были совершить выход в открытый космос

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Разгерметизация системы теплового обеспечения корабля "Союз" никак не угрожает экипажу Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ведущий прямой трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его словам, "ничто не угрожает" ни космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, которые должны были совершить выход в открытый космос, ни остальным членам экипажа орбитальной станции.

Ранее в Роскосмосе подтвердили, что выход российских космонавтов с борта МКС был отменен по техническим причинам. Работы были приостановлены из-за разгерметизации системы теплового обеспечения корабля "Союз", пристыкованного к станции.

Открытие люка малого исследовательского модуля "Поиск" было запланировано в 05:20 мск. Внекорабельная деятельность (ВКД-56) должна была продлиться шесть часов 37 минут. В рамках выхода в открытый космос радиатор-теплообменник должен был быть перенесен с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью манипулятора ERA.

Сейчас на борту МКС, помимо Прокопьева и Петелина, который также является спецкором ТАСС, несет вахту космонавт Анна Кикина, а также астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.