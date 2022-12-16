Выход российских космонавтов в открытый космос отменили по технической причине

Работы приостановили из-за разгерметизации системы теплового обеспечения корабля "Союз"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты приняли решение прекратить работы по выходу в открытый космос по российской программе. В Роскосмосе подтвердили отмену работ.

"Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам", - отметили в госкорпорации.

Ранее о том, что специалисты приняли решение прекратить работы по выходу в открытый космос по российской программе, сообщил специалист Центра управления полетами в переговорах с космонавтами.

"Принято решение прекратить ВКД (внекорабельную деятельность)", - сказал специалист в переговорах, трансляцию которых ведет NASA.

Работы были приостановлены из-за разгерметизации системы теплового обеспечения корабля "Союз", пристыкованного к станции. "У нас произошла разгерметизация внешнего контура СОТР (система обеспечения теплового режима) корабля. Пытаемся разобраться в ситуации, пытаемся снять дополнительную телеметрию и посмотреть, насколько все критично, ребята в курсе", - сказал специалист в переговорах с космонавтом Анной Кикиной, при этом он подчеркнул, что внутри корабль остается герметичным.

Открытие люка малого исследовательского модуля "Поиск" было запланировано в 05:20 мск. Внекорабельная деятельность (ВКД-56) должна была продлиться шесть часов 37 минут. В рамках выхода в открытый космос радиатор-теплообменник должен был быть перенесен с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью манипулятора ERA.