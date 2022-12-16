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ТАСС

Источник: на судоверфи Дальнего Востока подлодка "Томск" проходит ремонт и модернизацию

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АПЛ «Томск»
АПЛ «Томск».
Источник изображения: Минобороны РФ

Предыдущий ремонт субмарины завершили в 2014 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) Тихоокеанского флота "Томск" проекта 949А ("Антей") проходит ремонт и модернизацию на одном из предприятий Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Подлодка "Томск" в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на одном из предприятий ДЦСС", - сказал он.

Собеседник агентства не уточнил объем работ, но известно, что две субмарины этого типа ремонтируются и модернизируются до проекта 949АМ на Дальневосточном заводе (ДВЗ) "Звезда". Так, на ДВЗ проводят ремонт и модернизацию подлодки "Челябинск" проекта 949А до проекта 949АМ.

ТАСС не располагает официальной информацией относительно АПЛ "Томск". Предыдущий ремонт субмарины завершили в 2014 году на ДВЗ "Звезда".

Ранее источник сообщал ТАСС, что возвращение в строй модернизированной АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ с повышенным боевым могуществом планируется на 2023 год. По его словам, боевые возможности корабля вырастут как минимум в два раза - он будет нести 48 ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ", и до передачи Военно-морскому флоту РФ в ходе испытаний выполнит пуски этих ракет. 

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949А Антей
Калибр КР
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