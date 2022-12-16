Politico: ЕС и США скоро опубликуют совместную декларацию по Украине

Стороны обратятся с совместным призывом к России вывести войска с территории страны, отметила газета

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО после продолжительной задержки скоро официально обратятся с совместным призывом к России вывести войска с территории Украины, а также пообещают полную поддержку властям в Киеве. Об этом говорится в материале, опубликованном в среду в европейском издании газеты Politico, которая ссылается на проект новой совместной декларации.

По ее сведениям, текст документа разрабатывался более года, но работа была приостановлена из-за напряженности в отношениях между Кипром и Турцией. Как сообщили источники газеты, декларация будет представлена в ближайшее время.

Один из дипломатов заявил изданию, что документ включает в себя еще один раздел, посвященный Китаю и добавленный по инициативе Германии.

Как отмечает Politico, текст в основном ничем не примечателен, но придание ему официального статуса стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для подготовки. Первоначально ожидалось, что декларация будет подписана на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года. Однако из-за постоянных задержек при подготовке документа растет разочарование, указывает газета.