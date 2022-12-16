WP: США планируют направить Киеву комплекты для переделки обычных бомб в управляемые

По данным газеты, пока не известно, одобрил ли передачу этого оборудования президент Соединенных Штатов Джо Байден

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Администрация США планирует направить Украине комплекты оборудования на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать имеющиеся у Киева обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Об этом сообщила в среду со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга газета The Washington Post.

По ее сведениям, речь идет о разработанных в США комплектах JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые американские военные ранее использовали для трансформации авиабомб в управляемые боеприпасы. Они применялись на бомбардировщиках и истребителях.

Отмечается, что пока не ясно, одобрил ли уже передачу этих комплектов Киеву президент страны Джо Байден или кто-либо из его советников по вопросам национальной безопасности.