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ТАСС

Посольство РФ назвало провокационной возможную отправку США комплексов Patriot Украине

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Здание посольства России в США
Здание посольства России в США.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Данный шаг может привести к непредсказуемым последствиям, заявили дипломаты

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Передача Соединенными Штатами Киеву ракетных комплексов Patriot в случае, если она произойдет, стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии посольства России в Вашингтоне.

"В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны", - отметили дипломаты. "Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", - подчеркнули они. "Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима [президента Украины Владимира] Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - заявили в посольстве.

По словам дипломатов, "Соединенные Штаты и без предоставления Patriot все глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике". "Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников", - подчеркнули они.

"Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта", - добавили в посольстве.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. По информации канала, о них может быть объявлено уже на этой неделе. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 13 декабря заявил, что пока не может ничего сказать о поставках Украине этих систем. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби также заявил в среду, что администрация США на данный момент не может подтвердить появившуюся в СМИ информацию о потенциальной поставке Киеву этих ракетных комплексов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил РФ в случае их поставки Вашингтоном Киеву. 

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