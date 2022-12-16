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В Великобритании назвали сигналом Западу загрузку российского «Ярса» в шахту

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Шахтная пусковая установка
Шахтная пусковая установка.
Источник изображения: © Александр Овчинников/ТАСС

Журналисты британского издания Daily Mail Крис Джуэрс и Уилл Стюарт назвали загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку, которая находится в Козельском ракетном соединении, сигналом Западу.

«Цель учений — послать сигнал Западу», — говорится в статье. Отмечается, что ракета способна поражать цели, которые находятся в США и Великобритании.

Минобороны России сообщило о том, что ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку, 14 декабря. Операция была произведена с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата и длилась несколько часов.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной МБР является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Ракета РС-24 получила новые средства преодоления противоракетной обороны.

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