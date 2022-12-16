Городская "бульдозерная" версия российского Т-72 имеет три уровня защиты

Источник изображения: Фото: Дениса Передриенко (Отвага2004)

Вариант Т-72 для ведения городских боев был впервые продемонстрирован на X международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 в Нижнем Тагиле.

От привычных версий "семьдесят вторых" этот танк внешне отличается, прежде всего, наличием мощного бульдозерного отвала ТБС-86, предназначенного для разрушения укреплений, инженерных сооружений, расчистки завалов, всевозможных баррикад, сталкивания в сторону поврежденной техники и др.

Этот же отвал является дополнительной, кроме многослойной брони, динамической защиты, преградой для атакующих в лоб противотанковых боеприпасов.

Борта и корма танка также хорошо защищены динамической защитой и решетчатыми экранами.

Над люком командира установлена специальная противопульная кабина, дающая прикрытие во время использования 12,7-мм пулемета. Для подавления каналов радиоуправляемых взрывных устройств имеются средства подавления.

Также имеются датчики обнаружения лазерного излучения комплекса оптико - электронного подавления, способного прикрыть танк от высокоточного оружия непроницаемым аэрозольным облаком.