В Польше вознамерились очистить страну от российских агентов и влияния

Gazeta Prawna: в Сейме обсуждают возможность создания комиссии по изучению влияния России

ПиС предложила "очистить Польшу от агентов и креатур всех мастей", пишет Gazeta Prawna. Речь идет о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния. Оппозиция выступает резко против и считает, что в основе законопроекта лежит чистая ненависть и страх проиграть выборы.

Сильвия Домбковская-Пожичка (Sylwia Dąbkowska-Pożyczka)

"Создание государственной комиссии по расследованию российского влияния является абсолютной необходимостью; парламентская фракция партии "Право и справедливость" (ПиС) поддерживает проект по этому вопросу", – заявил во вторник, 12 декабря в Сейме депутат от ПиС Петр Калета (Piotr Kaleta). По его словам, "очищение Польши от агентов и креатур всех мастей – это естественная необходимость".

Сейм РП во вторник начал первое чтение подготовленного ПиС законопроекта о создании государственной комиссии по изучению влияния России на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах.

ПиС: речь идет о том, чтобы вырвать сорняки

Петр Калета от имени фракции ПиС подчеркнул, что его партия полностью поддерживает проект. "Создание государственной комиссии по изучению влияния Советов на внутреннюю безопасность нашей Родины является абсолютной необходимостью. Очищение нашей страны от агентов и креатур всех мастей – это, мне кажется, естественная необходимость, относительно которой не должно быть никаких сомнений", – заявил он. По его словам, речь идет о том, чтобы "успешно повырывать сорняки, которые действуют в ущерб нашей Родине".

"События, с которых началось нападение Советов на Украину 24 февраля, показали, что мир и человечество не извлекли уроки из Второй мировой войны. (...) Те события, которые все еще разворачиваются на Украине, доказывают, что наш восточный сосед не остановится ни перед чем, сделает все, чтобы поработить народы, убивать, сжигать. (...) Вот почему так важно противостоять терроризму, а также выявлять всех тех, кто хотя бы минимальным образом поддерживает или поддерживал этот терроризм", – подчеркнул политик.

По мнению Калеты, комиссии следует "в очень быстром темпе приступить к работе", она должна задавать вопросы и искать на них ответы. "Почему вице-премьером Вальдемаром Павляком был подписан столь невыгодный газовый контракт? Почему во время правления наших предшественников были торпедированы планы строительства норвежского трубопровода? Почему было остановлено строительство современных угольных блоков с очень низкой эмиссией?", – спрашивал он.

"Одновременно были приостановлены инвестиции в новые места добычи, что грозило полным энергетическим крахом. Почему во времена правления Польской крестьянской партии и Гражданской платформы были ликвидированы: (...) 14-й Сувалкский зенитно-артиллерийский полк, 1-я Варшавская механизированная дивизия в Легионове, 3-я Механизированная бригада в Люблине или 1-й Седлецкий разведывательный батальон?", – перечислял Калета.

"Теперь (...) несколько цитат: по собственной воле, без принуждения мы предоставили России возможность промышленного мониторинга и постоянного доступа к территории, где создавался противоракетный щит, Россия не представляет никакой военной угрозы. Кто-то сказал, что ПиС должен включиться в проект "Северный поток - 2", а противодействовать российским инвестициям – смешно и глупо", – продолжил он.

"Почему, наконец, после смоленской катастрофы мы безоговорочно отдали расследование на откуп русским, а польская комиссия, которой не дали даже переводчика, не получала никакой помощи? Вопросов множество", – заявил Калета.

Оппозиция: это позорный проект

"Это позорный проект, от имени "Гражданской коалиции" (ГК) я прошу отклонить его в первом чтении", – говорил Марцин Кервинский (Marcin Kierwiński) об идее создания комиссии по расследованию российского влияния. По его мнению, целью комиссии является устранение Дональда Туска из политической жизни.

"Сегодня мы обсуждаем один из самых курьезных проектов в истории польского Сейма после 1989 года. Это закон, в основе которого лежит чистая ненависть и страх проиграть выборы", – сказал выступающий от имени фракции ГК Марцин Кервинский.

Цель создания комиссии, по его мнению, была сформулирована Ярославом Качиньским, когда он говорил об "уничтожении" оппозиции. "Это цель Качиньского: сохранить власть любой ценой и уничтожить всех тех, кто думает иначе, чем ПиС", – сказал он.

"Вы хотите исследовать российское влияние на польскую безопасность, а представляете проект, в каждой странице которой и в каждой статье сквозит кириллица. Потому что это закон, извлеченный из шкафа Путина", – уверял Кервинский. "Именно в России пишут законы, призванные подавлять оппозицию и устранять из игры ее лидеров", – добавил он.

По его мнению, "такое предложение могло родиться только в больных, авторитарных головах".

Если бы авторам проекта нужна была правда, говорил депутат от ГК, они согласились бы на предложение о создании следственной комиссии, за что выступала оппозиция. "Но вы боитесь следственной комиссии, потому что она была бы независимой от вас", – сказал Кервинский.

"Вам не интересно установление фактов, вам нужно добраться до Туска. Но вам это не удастся, потому что за Туском стоят миллионы поляков, которым надоели ваши постоянные махинации, аферы и восточный стиль мышления о государстве", – сказал представитель ГК.

По его мнению, ни одно другое правительство не могло бы дать столько поводов для радости Путину, как это сделало правительство Моравецкого.

"Это вы сделали Польшу зависимой от российского угля", – сказал Кервинский. "Это вы продавали польское серебро коллегам Путина, венгерскому "Молу", – добавил он.

"Вы допустили агента Путина к секретной информации о польских спецслужбах", – напомнил он. "Ваша внешняя политика – это практически написанный в Кремле сценарий. Вы стали сообщниками дружков Путина, которые призывают к разрушению ЕС и НАТО", – утверждал политик.

По его мнению, "ПиС – самая пророссийская партия после роспуска ПОРП".

"Вы хотите исключить Туска из предстоящей вскоре предвыборной гонки только для того, чтобы избежать ответственности за то, какую жизнь вы устроили полякам", – заявил Кервинский.

По его мнению, законопроект призван создавать суд "чрезвычайки", неизвестный в странах демократии, но характерный для авторитарного государства. При этом эта комиссия является, по его словам, инструментом ПиС в предвыборной борьбе.

"Она придумана не для того, чтобы устанавливать факты, а производить контент ненависти на общественном телевидении", – заявил депутат от ГК. "Вы уверены, что на базе этой комиссии будете строить избирательную стратегию. Но я вас огорчу – это будет гвоздь в ваш политический гроб", – добавил он.

"Это позорный проект и его нужно как можно быстрее отклонить, от имени ГК я подаю заявку на его отклонение в первом чтении", – завершил свое выступление Кервинский.

Чем займется комиссия?

1 декабря ПиС представил законопроект"О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах". Как сообщалось, этот орган будет функционировать на принципах, аналогичных функционированию контрольной комиссии по вопросам реприватизации в Варшаве. Комиссия должна состоять из 9 членов, назначаемых и увольняемых Сеймом, ее возглавляет председатель, избираемый из числа членов комиссии. Депутаты должны будут представить кандидатов в состав комиссии в течение двух недель после вступления закона в силу.

Комиссия призвана анализировать, в частности, действия государственных органов, создание, воспроизведение, передачу информации третьим лицам; влияние на содержание административных решений; принятие причинивших ущерб государству решений; волеизъявления от имени органа государственной власти или госкомпании; заключение контрактов или распоряжение государственными средствами или средствами госкомпанией.

Комментарии читателей:

Co jeszcze wymyślą

Наконец-то. После 30 лет так называемой демократии возвращаются сталинские времена и цензура.

Komisja oczyszczająca

Если уж очищать страну от сорняков и креатур, то нужно позакрывать большинство членов ПиС.

To haniebna kradzież!

Этот "позорный проект" сначала вообще-то предложил сам Туск. Прошло всего-то полтора месяца и все уже об этом забыли? ПиС просто украло проект. Какая-то странная у нас оппозиция.

dzwon ze spiżu

Сначала "очистили" бы Туска, а потом остальную оппозицию. Нельзя давать обезьяне бритву.