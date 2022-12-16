Войти
ТАСС

СМИ: Запад может существенно изменить пакет военной помощи Украине для перелома ситуации

180
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

По сведениям источников газеты Evening Standard, Запад на фоне замедления украинского контрнаступления обсуждает возможность перехода от стратегии реагирования на российские действия к политике пре...

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Западные политики рассматривают варианты увеличения военной помощи Украине для достижения весомого перелома на поле боя, в том числе посредством поставок более мощных вооружений. Об этом сообщила в среду газета Evening Standard со ссылкой на источники.

По их сведениям, Запад на фоне замедления украинского контрнаступления обсуждает возможность перехода от стратегии реагирования на российские действия на Украине, например на удары по объектам энергетической инфраструктуры, к политике превентивных шагов, которая, в частности, позволит Киеву действовать "на опережение". Как отмечается, западные столицы хотят, чтобы Украина добилась "решающего преимущества" в ходе продолжающихся боевых действий.

Источники издания допустили, что со временем США и их союзники в Европе могут поставить на Украину свои истребители. "Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор", - приводит газета слова собеседника. В то же время, по информации Evening Standard, страны НАТО не хотят втягиваться напрямую в военный конфликт с РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
01.12.2022
Почему Запад так боится победы России на Украине
06.06.2022
Санкции достигли предела. Европа сбавляет темп
06.06.2022
Боррель призвал отнестись к обороне Европы со всей серьезностью
01.04.2019
"Такой эскадры еще не было": корабли НАТО вошли в Черное море
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
05.10.2015
Возвращение российских ВМФ ("The National Interest", США)
22.06.2015
СМИ: Европу беспокоят планы США по размещению ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 06:00
  • 39795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.12 04:06
  • 81
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 16.12 02:42
  • 1
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 15.12 21:58
  • 4
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 15.12 21:56
  • 4
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 15.12 20:53
  • 1
Bloomberg: США вводят санкции против 30 китайских высокотехнологичных компаний, чтобы сдержать военный потенциал КНР
  • 15.12 18:00
  • 1
«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
  • 15.12 17:59
  • 1
Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
  • 15.12 17:59
  • 1
Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты
  • 15.12 15:24
  • 0
Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах
  • 15.12 13:37
  • 3
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 15.12 13:30
  • 1
Данные объективного контроля: за время использования натовского оружия по ДНР и ЛНР выпущено 700 ракет РСЗО Himars
  • 15.12 13:26
  • 1
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 15.12 13:11
  • 2327
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности