СМИ: Запад может существенно изменить пакет военной помощи Украине для перелома ситуации

По сведениям источников газеты Evening Standard, Запад на фоне замедления украинского контрнаступления обсуждает возможность перехода от стратегии реагирования на российские действия к политике пре...

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Западные политики рассматривают варианты увеличения военной помощи Украине для достижения весомого перелома на поле боя, в том числе посредством поставок более мощных вооружений. Об этом сообщила в среду газета Evening Standard со ссылкой на источники.

По их сведениям, Запад на фоне замедления украинского контрнаступления обсуждает возможность перехода от стратегии реагирования на российские действия на Украине, например на удары по объектам энергетической инфраструктуры, к политике превентивных шагов, которая, в частности, позволит Киеву действовать "на опережение". Как отмечается, западные столицы хотят, чтобы Украина добилась "решающего преимущества" в ходе продолжающихся боевых действий.

Источники издания допустили, что со временем США и их союзники в Европе могут поставить на Украину свои истребители. "Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор", - приводит газета слова собеседника. В то же время, по информации Evening Standard, страны НАТО не хотят втягиваться напрямую в военный конфликт с РФ.