В Томске разработают систему электропитания для спутников нового поколения

По словам директора НИИ космических технологий Томского университета систем управления и радиоэлектроники Артура Отто, разработка поможет сделать дешевле запуск спутников в космос

ТОМСК, 14 декабря. /ТАСС/. Система электропитания автоматических космических аппаратов нового поколения разрабатывается в Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Она позволит удешевить запуск спутников в космос, сообщил в среду ТАСС директор НИИ космических технологий вуза Артур Отто.

"Вечная проблема: в космос запускать "железо", которое не несет никакой пользы, очень дорого. Чем больше вес бортовых систем космического аппарата, в том числе и системы электропитания, тем дороже вывести на орбиту всю спутниковую платформу в целом. Поэтому задача - повысить удельные энергетические характеристики, достичь максимума энергии на минимальную массу энергопреобразующего комплекса (ЭПК), входящего в состав системы электропитания. Чем больше ватт на килограмм, тем лучше", - сказал Отто.

Он пояснил, что ЭПК - устройство которое преобразует энергию солнечных батарей, подает ее в аккумуляторы и питает полезную нагрузку спутника, а также обеспечивает электропитанием все его системы.

На данный момент удалось достигнуть значений удельных характеристик мирового уровня. Но исследования еще продолжаются. Задача ученых - разработать опытный образец ЭПК, который был бы максимально мощным при минимально возможном весе.

ТУСУР занимается разработкой как ЭПК для спутников нового поколения, так и аппаратно-программным комплексом (АПК), который необходим для тестирования новых системы электропитания в наземных условиях. Это позволяет ускорить процесс проектирования и разработки бортовых систем спутниковой платформы, а также снизить себестоимость разработки.

"Производители спутников и разработчики оборудования для спутниковых систем высоко оценили первые результаты работы новой установки, но до тестирования системы электропитания в космосе еще пока далеко", - отметил собеседник агентства.

Работы ведутся в рамках госпрограммы "Приоритет-2030".