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«Непростой» сезон-2022/23: стали известны гонорары спортсменов-«зимников»

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Федерации выложили информацию о гонорарах, на которые могут рассчитывать спортсмены, участвуя на внутрироссийских турнирах. Согласно данным, год будет сложным не только со спортивной точки зрения, но и с финансовой.


Награждение на Кубке Содружества по биатлону.
Источник: https://metaratings.ru/

Соревнования в зимних видах спорта в самом разгаре. Этот сезон у биатлонистов состоит из трех крупных турниров: два от СБР - чемпионат и Кубок России, а третий - Кубок Содружества. Это коммерческое состязание, которое проводится независимо от союза биатлонистов.


Титульный спонсор Союза биатлонистов заплатил за соглашение с организацией 150 млн рублей. Также казну СБР на 50 млн рублей пополнил «Газпром». Еще 120 млн поступят на счет союза в виде отчислений от букмекеров через ЕРАИ. Часть этих средств пойдут на выплату гонораров спортсменам. Также атлеты могут рассчитывать на бонусы.


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Конечно, на Кубке мира биатлонисты могли бы заработать больше, чем на внутренних соревнованиях в сезоне 2022/23. Однако этого должно хватить, чтобы «перезимовать». Механизм выплат настроен таким образом, что выиграть средства смогут не только лучшие спортсмены, но и биатлонисты ниже уровнем.


В календарном году предусмотрено 17 этапов Кубка России, чемпионата страны и Кубка Содружества. Максимальная сумма, на которую может рассчитывать лучший российский биатлонист составляет 6,36 млн рублей. Из этой суммы 2,43 млн можно выручить, успешно выступив на Кубке и чемпионате России, а 3,93 млн - на Кубке Содружества. Для этого спортсмен должен выиграть все индивидуальные и командные гонки.


Сравниться с биатлонными призовыми может еще один зимний вид спорта – фигурное катание. Дисциплина предусматривает несколько турниров: Гран-при России, чемпионат России, чемпионат страны по прыжкам, Кубок Первого канала и открытый турнир по шоу-прыжкам.


Кроме установленных гонораров, фигуристы могут также получить бонусы за итоговое место в рейтинге.


На Гран-при и чемпионате спортсмены максимально могут заработать 4,5 млн рублей. Фигурист, победивший на всех стартах, дополнительно получит 5 млн рублей в качестве бонуса.

Участники коммерческих соревнований РФ, таких как Кубок Первого канала и Открытый турнир по шоу-программам, распределят между собой призовой фонд в 30 млн рублей.


Спортсменов-международников мотивируют суммы побольше. Для сравнения, победитель гонки на этапе Кубка мира по биатлону получит 21 тысячу евро. В прошлом сезоне премиальные были на 40% меньше - 15 тысяч евро. Минимальные призовые спортсмена, занявшего 20-е место составят около 700 евро (примерно 41 тысяча рублей). Победитель Кубка России может рассчитывать на выплату в 70 тысяч рублей. Примерно такую же сумму вознаграждения получит спортсмен, занявший 17-е место на Кубке мира.


Относительно призовых у фигуристов, участвующих в международных соревнованиях, то наши спортсмены в прошлые года зарабатывали более 100 тысяч долларов.

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