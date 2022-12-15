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Военное обозрение

Американская армия испытывает новые мины для европейского театра военных действий

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Источник изображения: topwar.ru

В 2022 году компания Textron Systems заключила два контракта на разработку и производство противотанковых боеприпасов. Американская армия рассчитывает получить более эффективное оружие на фоне продолжающихся боевых действий на Украине.

В настоящее время США поставляют в больших количествах мины и иные боеприпасы на территорию Украины. В пакеты помощи США также включено нераскрытое количество противопехотных наземных мин M18A1 Claymore. Американское командование считает, что они помогут Украине контролировать передвижение российских войск по территории страны.

Такие противопехотные и противотанковые мины хорошо зарекомендовали себя в современной войне, считают американские военные эксперты. Более того, американская военная промышленность разрабатывает новые противотанковые наземные мины. Армия США заручилась поддержкой компании Textron Systems, которая занимается производством боеприпасов.

Одна из главных целей сухопутных войск США – обрести боеприпасы, способные атаковать танки и бронемашины противника «сверху», то есть посредством падения на наземную бронетехнику, а не подрыва ее снизу, как в случае с традиционными минами.

Если производство и разработка будут идти по плану, боеприпасы XM204 могут быть отправлены в Европу в ближайшие годы. Не обязательно это будет Украина, отмечают американские эксперты.

Существует значительный интерес к восточноевропейским союзникам по НАТО, которые знакомы с новой системой и заинтересованы в приобретении новых мин

- подчеркивает Генри Финнерал, старший вице-президент компании по системам вооружения, в интервью Breaking Defense.

В настоящее время военное ведомство США заинтересовано в замене традиционных мин минами нового типа. В середине 2022 года армейское командование заключило с Textron Systems контракт на производство XM204 на сумму до 354 миллионов долларов и первоначально заказало 117 единиц XM204.

В настоящее время компания «собирает воедино» первую производственную партию для армии и рассчитывает, что первые единицы будут готовы к проверочным испытаниям в середине 2023 года. Если и когда эта возможность атаки сверху будет развернута, идея состоит в том, чтобы солдаты вручную размещали каждый модуль XM204 либо по отдельности, либо по схеме на поле боя.

Мина ориентирована на приближающуюся колесную и гусеничную технику в радиусе 100 метров с помощью акустических и сейсмических датчиков. После обнаружения радар определяет, где находится приближающаяся машина, прежде чем будет запущен один из бортовых суббоеприпасов с дополнительным датчиком.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Textron
Проекты
NATO
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