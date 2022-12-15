Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году

Комитет Сената по национальной обороне занимался исполнением бюджета Министерства национальной обороны на 2022 год. Подробную информацию на встрече во вторник представил директор бюджетного департамента министерства национальной обороны Павел Барчак. Он напомнил, что бюджет минобороны планировался в размере 2,2% от ВВП страны. В этом году он составил 57,8 млрд злотых (12,8 млрд долларов).

В соответствии с законом о бюджете на 2022 год были утверждены следующие приоритеты развития Вооруженных Сил:

усиление оперативных возможностей подразделений на востоке страны;

техническая модернизация;

увеличение численности польских вооруженных сил;

создание условий для присутствия союзных войск на территории Республики Польша;

проведение учений и командно-штабных тренировок;

формирование структур и наращивание операционных возможностей подразделений теробороны;

формирование структур и наращивание оперативных возможностей Сил обороны в киберпространстве.

Запланированные расходы на национальную оборону после изменений составили 57,103 млрд злотых (12,68 млрд долларов), в том числе:

3,47 млрд злотых (771 млн долларов) – гранты и субсидии;

10,444 млрд злотых (2,3 млрд долларов) – льготы;

29,376 млрд злотых (6,5 млрд долларов) – текущие расходы;

14,237 млрд злотых (3,2 млрд долларов) – капитальные расходы.

Из запланированных расходов в части национальной обороны до 31 октября было израсходовано почти 39 млрд злотых (8,7 млрд долларов), что составляет 68,3%. В свою очередь, основные планы были выполнены на сумму 9,5 млрд злотых (2,1 млрд долларов), что составляет 51,9% от общего план на сумму почти 18,5 млрд злотых (4,1 млрд долларов).

В том числе:

План технической модернизации реализован на сумму 6,5 млрд злотых (1,4 млрд долларов), что составляет 53% от плана.

План закупки материальных средств выполнен на сумму 1,7 млрд злотых (377,6 млн долларов), что составляет 52,6% от плана.

План инвестиций в строительство на сумму 1,363 млрд злотых (302,7 млн долларов), что составляет 47,6%. Эта сумма включает национальные инвестиции (225,4 млн долларов) и инвестиции, реализованные в рамках программы НАТО NSIP на сумму 349 млн злотых (77,5 млн долларов).

К 31 октября реализовано 96% бессрочных расходов, т. е. 1,023 млрд злотых (226 млн долларам) из запланированных 1,065 млрд злотых (236 млн долларов). Одним из важных пунктов последнего является мотивационный фонд для военнослужащих и служащих в вооруженных силах, из которого было потрачено 306 млн злотых (67,9 млн долларов) из 309 млн злотых (68,6 млн долларов). Остальные средства могли быть израсходованы до 30 ноября.

В свою очередь, дополнительные средства из других источников финансирования Минобороны реализованы в следующих объемах:

1,438 млрд злотых, что составляет 319,4 млн долларов - из Фонда модернизации Вооруженных сил.

1,824 млрд злотых, что составляет 405,1 млн долларов - из Фонда поддержки вооруженных сил.

9,5 млн злотых, что составляет 2,1 млн долларов - агентством военного имущества из собственных средств на финансирование жилищных инвестиций.

Комментируя информацию о бюджете, замглавы Минобороны Войцех Скуркевич напомнил, что большая часть средств обычно расходуется в последние месяцы года, поэтому, по его мнению, к этим данным следует приближаться с оптимизмом. Он также добавил, что в настоящее время мы имеем дело с резким увеличением расходов на оборону, и одновременно реализуются очень крупные программы, такие как закупка истребителей F-35, РСЗО HIMARS, систем ПВО Wisła или вертолетов Apache Guardian, которые будут приобретаться во «впечатляющих» количествах.

Министр Скуркевич также предоставил данные о численности профессиональных солдат, а это почти 116 тыс. военнослужащих, а также 45,5 тыс. гражданских служащих. Он отметил, что сегодня развитие Вооруженных Сил осуществляется согласно «Плана технической модернизации на 2021-2035 годы», принимая во внимание 2020 год. Стоит также отметить, что уже ведутся работы над новым планом на 2024-2039 годы.

Заместитель начальника Агентства вооружений полковник Ромуальд Максимюк коснулся закупки техники в Республике Корея.

«В первую очередь при реализации контрактов с корейской стороной мы будем реализовывать их на средства из Фонда поддержки Вооруженных сил», - заявил Максимюк.

Стоит отметить, что данный фонд является независимым от бюджета Минобороны.

«Все исполнительные контракты, которые уже были подписаны в этом году с корейской стороной о закупках танков K2, гаубиц K9A1, легких боевых самолетов FA-50/FA-50PL и реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo «финансово обеспечены». В свою очередь средства в настоящее время поступают из Фонда поддержки вооруженных сил», - добавил Максимюк.

Николай Астровский