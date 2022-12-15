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Военное обозрение

Первая партия британских бронемашин FV103 «Spartan», полученных ВСУ, отправится в район Авдеевки и Бахмута

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Источник изображения: topwar.ru

Первая партия бронемашин FV103 "Spartan", закупленных в Великобритании фондом Петра Порошенко, прибыла на Украину. По имеющимся данным, в нее вошли шесть броневиков командно-штабные FV105 "Sultan" и бронетранспортеры FV103 "Spartan". Еще восемь британских бронемашин семейства CVR(T) Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) ожидают отправки.

Поставку прокомментировал лично Порошенко, заявивший, что поступят они на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВСУ, воюющих в районе Авдеевки и Бахмута. Экс-президент Украины уверен, что британские бронемашины являются именно тем подкреплением, которое ожидают украинские военные. Всего Порошенко закупил 14 броневиков, включая бронетранспортеры FV103 Spartan, военно-санитарные машины FV104 Samaritan и машины управления FV105 Sultan. Вся техника будет отправлена в Польшу, а оттуда уже на Украину.

Первые Спартаны уже на Украине. А скоро будут под Бахмутом и Авдеевкой. Десантура, держи подкрепление

- написал Порошенко в одной из соцсетей, запрещенных в России.

Между тем на Украине замечен передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии Beobachtungspanzer на базе гусеничного бронетранспортера М113. Броневик был снят во время его эвакуации с помощью БМП-1 ВСУ. Сама машина разработана в Германии и стояла на вооружении Бундесвера до 2002 года, после чего отправлены на хранение.

Интерес вызывает то, что официально Beobachtungspanzer на Украину не поставлялись, поэтому неизвестно, какая страна поставила их. Высказывается предположение, что это могла быть Литва, недавно поставившая на Украину две неназванные машины управления огнем артиллерии.

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Страны
Великобритания
Германия
Литва
Польша
Россия
Украина
Продукция
C-27J
M113 БТР
БМП-1
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