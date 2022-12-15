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Назван недостаток дальнобойного оружия Украины

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Для удара по российским аэродромам украинские военные могли задействовать тяжелые разведывательные аппараты Ту-141 «Стриж». Фото Владимира Карнозова
Для удара по российским аэродромам украинские военные могли задействовать тяжелые разведывательные аппараты Ту-141 «Стриж». Фото Владимира Карнозова.

Модернизированные на Украине советские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 «Стриж» имеют один существенный недостаток. Его в беседе с MK.RU назвал военный аналитик Алексей Леонков.

Согласно оценке эксперта, дальнобойное оружие Киева едва ли может высокоточно поражать цели. Кроме того, по его словам, открытым остается вопрос выдачи точных координат и построения маршрута полета беспилотника, чтобы он не попадал в зону действия российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Для этого выбирается маловысотный режим полета. Однако даже несмотря на этот режим, по беспилотникам, которые атаковали наши аэродромы, все равно отработала система ПВО», — заключил Леонков.

Ранее военный обозреватель «Известий» Антон Лавров рассказал, что Ту-141 «Стриж» отличается максимальной дальностью полета (одна тысяча километров) и скоростью (одна тысяча километров в час). Он допускает, что именно это изделие, прошедшее глубокую модернизацию, могло использоваться для атаки на российские города.

Минобороны России 6 декабря докладывало о сбитых дронах Вооруженных сил Украины над российскими военными аэродромами в Рязанской и Саратовской областях. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. Беспилотники были перехвачены системами ПВО.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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