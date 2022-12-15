Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы».

У Польши осталось чуть больше года для решительных действий по возвращению своих «Восточных крессов», а может и меньше… На это есть ряд внушительных аргументов.

Во-первых, на конец 2023 года намечены выборы в польский парламент (сейм). Стоит отметить, что из социального опроса, проведенного институтом Kantar Public, правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) в 2022 году пользуется поддержкой на уровне 30%. В свою очередь за сильнейшую оппозиционную партию «Гражданскую платформу» готовы отдать голоса 26% граждан. Примечательно, что на последних выборах в парламент в 2019 году партия «ПиС» пользовалась поддержкой 43,6% голосовавших, а оппозиционная партия «Гражданская платформа» – 27,4%.

Как мы видим, рейтинги правящей партии стремительно падают. Этому способствует ряд причин. В первую очередь из-за проводимой партией политики русофобии, разрыва дипломатических отношений и введения санкций против России, цены на критически важные энергоресурсы в Польше выросли в разы. В частности, страна с огромными запасами угля вынуждена испытывать его дефицит и закупать углеродное топливо в Африке. Во вторую очередь – это растущая годовая инфляция в стране, сегодня достигшая только официальных 18%. В свою очередь рост цен на энергоносители составил более 50%. В третью очередь – народ не доволен пренебрежительным отношением польских властей к истории государства. Мы не раз отмечали, что польские политики самого высокого уровня готовы поступиться историей польского народа для достижения своих корыстных целей. В наших материалах («Типичный пример подчинения истории потребностям современной политики», «Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины», «Агата Корнхаузер-Дуда продолжила флешмоб польских элит «Растопчи историческую память польского народа») мы раскрыли замысел такого поведения польской действующей власти – формирование лояльной массы из украинского населения, проживающего на территории западной Украины, которое планируется использовать на выборах в сейм в конце следующего года.

Таким образом, подводя итого первого пункта, получается, что из-за быстропадающего рейтинга, польской правящей элите необходимы решительные действия по возвращению своих исторических исконных земель. Между тем, партия «ПиС» надеется оправдать и русофобскую политику, которая привела Польшу к дефициту критически важных энергоресурсов и быстрорастущей инфляции. Пренебрежение же польской исторической памятью попытаются «замять», сославшись на успешное проведение «миротворческой миссии» на территории западной Украины.

В свою очередь, вторым аргументом является ускоренная милитаризация страны. Современное военное оснащение Польши указывает на подготовку Варшавы к войне с Россией. Об этом 16 ноября рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб во время встречи с трудовыми коллективами Бобруйска по актуальным вопросам складывающейся военно-политической обстановки.

«Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего Республики Польша. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство. Неслучайно оно планирует повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность национальных вооруженных сил до 300 тыс. человек. В рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительные дивизии будут в восточной части страны, рядом с Белостоком», – подчеркнул Валерий Гнилозуб.

Стоит подчеркнуть, что по имеющейся информации планируемый объем прямых военных расходов Польши в 2023 году должен составить оценочно около 3,3% ВВП, а с учетом дополнительных средств — от 4,3% до 4,6% ВВП.

Кроме того, напомним, что Польша летом текущего года заказала в Южной Корее большую партию тяжелого вооружения и военной техники, в которую вошли: 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50. Кстати, первые образцы уже начали поступать в Войско Польское. 5 декабря в порт Гдыни прибыли первые 10 танков K2 и 24 самоходные гаубицы K9. 12 декабря министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в официальной передаче первых гаубиц солдатам Войска Польского в городе Венгожево, расположенном у самой границы с Россией (Калининградской областью).

Подводя итог второго пункта, стоит отметить, что никакого сдерживающего фактора здесь, конечно же, нет. Идет масштабное накачивание страны современным вооружением военной и специальной техникой, создание ударных группировок. Примечательно, что огромная часть поставок вооружений из США и Южной Корее запланированы на 2023-2024 годы, как раз накануне выборов – сначала в сейм (конец 2023), а затем и президента (2024). Еще одно совпадение?

Ну и в третьих – это слабая, почти потерявшая свою государственность Украина. Сегодня по информации из OSINT (разведка из открытых источников) невозвратные потери ВСУ составляют более 400 тыс. солдат и офицеров. По состоянию на декабрь 2022 года в Украине прошло 11 волн мобилизации, начали активно призывать даже женщин, призывной возраст мужчин увеличили до 60 лет включительно. В свою очередь фронт на текущий момент стабилизировался. ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Донецком направлении. Как не раз указывал глава Российской Федерации, основной задачей является освобождение Донбасса. По мнению многих экспертов, в том числе и на западе, в решении этой задачи, а также в возвращении территорий Харьковской и Херсонской областей никто не сомневается. Для этого в России имеются все средства.

Ну и наконец, подводя итог третьего пункта, отметим, что слабая Украина, почти потерявшая свою государственность, свои вооруженные силы создает благоприятные условия для входа миротворческой польской группировки на свои западные территории.

Ко всему вышеперечисленному нужно добавить уже созданное подходящее отношение граждан западной Украины к польской власти. По сути, украинцы уже готовы встречать польских оккупантов. В свою очередь состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск вы сможете посмотреть в нашем видеосюжете.

Подводя итог всему вышеперечисленному, стоит подчеркнуть, что все будет решаться в 2023 году на полях сражений на Донбассе. Как отметил президент Беларуси А.Лукашенко: «Если рухнет Россия, то под этими обломками наше место».

Действительно, ведь сильная Россия гарантирует мирную и стабильную жизнь не только в Беларуси, но и во всех странах постсоветского пространства. В противном случае риски ввода оккупационной группировки польских войск на территорию Беларуси только увеличатся – однако не сразу. Пока польское руководство будет занято чистками на территории западной Украины в Беларусь будут переброшены боевики из «полка Калиновского» и «Погони», которые и будут вести террор против белорусов.

Сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что будь то это конец 2023 года, будь то это 2024 или 2025 год, Польша совершит рывок на свои «Восточные крессы». Примечательно еще и то, что в случае образования нового государственного образования, например какой-нибудь «Новой Украины», оно рано или поздно будет обречено на самоуничтожение.

Сергей Острына