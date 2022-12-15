Военно-китайные чипы

Пекин запретил экспорт в Россию процессоров Loongson
Как стало известно “Ъ”, правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Ряд российских производителей электроники, по данным “Ъ”, уже тестировал китайские процессоры и считает, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта. Пока ноутбуки на базе Loongson доступны для заказа в РФ на AliExpress, а участники рынка надеются найти способ поставки технологии.
Источник “Ъ”, близкий к Минцифры, рассказал, что китайское правительство запретило поставку в РФ и другие страны процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки LoongArch. По его словам, некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, но теперь приобрести партию невозможно.
Источник “Ъ” на рынке электроники подтвердил, что китайское правительство запретило экспорт процессоров Loongson во все страны, в том числе и в РФ, поскольку это оригинальное решение китайской электроники: «Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков».
После начала военных действий на Украине ведущие производители процессоров, на которых работали в том числе отечественные компьютеры, СХД, серверы и др., Intel и AMD, приостановили поставки в РФ. После этого в России легализовали параллельный импорт: уголовная и административная ответственность за ввоз продукции без разрешения правообладателя была отменена. В перечне товаров, разрешенных для ввоза по каналам параллельного импорта, есть, в частности, продукция Intel (см. “Ъ” от 28 июня).
В случае блокировки параллельного импорта и истощения запасов процессоров Intel и AMD российские компании могли бы использовать продукцию Loongson, если бы не решение властей КНР, говорит директор компании «Промобит» Максим Копосов:
В то же время пока ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress, поэтому, возможно, запрет будет формальным, допускает эксперт. Корреспондент “Ъ” убедился, что такие товары доступны для заказа в РФ.
Крупные китайские компании, зависимые от мирового рынка, в любом случае стараются не афишировать поставки в РФ, говорит председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич: «По нашим сведениям, официальных заявлений по вопросу запрета поставок процессоров Loongson пока нет, но даже при негативном сценарии у РАСПП есть множество способов закупок подобных товаров, в том числе и через третьи, более мелкие компании».
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Оборудование на архитектуре LoongArch пока мало представлено в России, если говорить о реальных поставках, а не исследовательских проектах, уточняет источник в российском производителе электроники. Чтобы наладить выпуск оборудования для российского рынка, гораздо проще и безопаснее использовать процессоры Intel, которых в мире миллиарды штук, считает собеседник “Ъ”: «К тому же по своим технологическим характеристикам китайские комплектующие хоть и опережают российские, все еще не дотягивают до американских». Но собеседник “Ъ” в другом производителе электроники рассказал, что их компания тестировала сервер на процессоре Loongson и пришла к выводу, что это «надежный, производительный и перспективный процессор, способный составить конкуренцию Intel».
Тимофей Корнев