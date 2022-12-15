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ТАСС

На Балтике проходит заводские испытания новейший ледокол "Евпатий Коловрат" для Минобороны

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Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020
Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.
Источник изображения: ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (via flotprom.ru )

Судно может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла

КАЛИНИНГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Новейший дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М, построенный в интересах Министерства обороны России, приступил к проведению заводских ходовых испытаний в Балтийском море, сообщила в среду пресс-служба Балтийского флота, силы которого обеспечивают выполнение программы испытаний.

"Во время заводских ходовых испытаний в море будут проверены все характеристики и системы ледокола, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола - 4 080 тонн, длина корпуса - 82 м, ширина - 19 м, осадка - 4,6 м. Скорость - до 14 узлов, дальность плавания - 7 600 миль, автономность - 30 суток. Экипаж ледокола - 28 человек. Судно может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21180
21180М
БФ
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