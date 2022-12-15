На Балтике проходит заводские испытания новейший ледокол "Евпатий Коловрат" для Минобороны

Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.

Судно может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла

КАЛИНИНГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Новейший дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М, построенный в интересах Министерства обороны России, приступил к проведению заводских ходовых испытаний в Балтийском море, сообщила в среду пресс-служба Балтийского флота, силы которого обеспечивают выполнение программы испытаний.

"Во время заводских ходовых испытаний в море будут проверены все характеристики и системы ледокола, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола - 4 080 тонн, длина корпуса - 82 м, ширина - 19 м, осадка - 4,6 м. Скорость - до 14 узлов, дальность плавания - 7 600 миль, автономность - 30 суток. Экипаж ледокола - 28 человек. Судно может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла.