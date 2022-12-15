Французские СМИ: Италия и Франция готовы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, известные как Mamba

Источник изображения: topwar.ru

Европейские страны наперебой жалуются об истощении арсеналов из-за поставок на Украину, но при этом по некоторым видам вооружений, предоставляемых Киеву, обходят даже главного союзника незалежной США. Пока в Пентагоне никак не могут решиться в ответ на мольбы киевских властей отправить ЗРК Patriot для защиты от российских ракет и дронов, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила вчера, что Париж уже поставил Украине часть систем ПВО, другая партия будет доставлена в ближайшее время.

Позже французские СМИ раскрыли подробности новой поставки систем ПВО, сообщив, что Италия и Франция вроде как готовы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, известные как Mamba (по классификации ВВС Франции). Пока речь идет о том, что принята заявка Киева на предоставление ЗРК. В случае ее одобрения руководством этих стран, Италия передаст радары, а Франция — сами пусковые установки. Информации о сроках отправки систем ПВО и их количестве пока нет.

Зенитно-ракетные комплексы средней дальности SAMP-T разработки европейского концерна Eurosam состоят на вооружении французской и итальянской армий и входят в единую систему противовоздушной обороны НАТО в Европе. ЗРК предназначены как для защиты войск и механизированных соединений на марше, так и прикрытия стратегически важных стационарных объектов. Установки могут сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, на расстоянии от 15 до 35 километров при любых погодных условиях.

Считается, что по ряду характеристик Mamba превосходит Patriot. В то время как американская ЗРК оснащена четырьмя ракетами, установка SAMP-T выпускает по целям восемь ракет в течение 10 секунд, причем в состоянии вести круговую стрельбу на 360 градусов. При этом комплекс одновременно сопровождает до 10 различных целей, в том числе малозаметных и высокоманевренных, и управляется экипажем всего из двух человек.

Даже если Киев получит эти современные системы ПВО, сомнительно, что они будут обеспечивать защиту маршевых колонн ВСУ и тем более окажутся в прифронтовой зоне. Скорее всего, ЗРК поставят поближе к украинской столице или вблизи других важных стратегических объектов. Другой вопрос, кто будет управлять этими сложными системами. Ведь для обучения пусть и двух операторов с нуля требуется не один месяц. Получается, что к ЗРК Италия и Франция будут вынуждены придать своих военнослужащих. Это еще раз о том, что страны НАТО напрямую не участвуют в военном противостоянии с Россией в ходе украинской кампании, как это уже и подтвердили, например, в Лондоне, где заявили об участии сотен бойцов спецподразделений в неких секретных операциях на Украине.