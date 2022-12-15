Войти
Военное обозрение

Французские СМИ: Италия и Франция готовы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, известные как Mamba

53
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейские страны наперебой жалуются об истощении арсеналов из-за поставок на Украину, но при этом по некоторым видам вооружений, предоставляемых Киеву, обходят даже главного союзника незалежной США. Пока в Пентагоне никак не могут решиться в ответ на мольбы киевских властей отправить ЗРК Patriot для защиты от российских ракет и дронов, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила вчера, что Париж уже поставил Украине часть систем ПВО, другая партия будет доставлена в ближайшее время.

Позже французские СМИ раскрыли подробности новой поставки систем ПВО, сообщив, что Италия и Франция вроде как готовы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, известные как Mamba (по классификации ВВС Франции). Пока речь идет о том, что принята заявка Киева на предоставление ЗРК. В случае ее одобрения руководством этих стран, Италия передаст радары, а Франция — сами пусковые установки. Информации о сроках отправки систем ПВО и их количестве пока нет.

Зенитно-ракетные комплексы средней дальности SAMP-T разработки европейского концерна Eurosam состоят на вооружении французской и итальянской армий и входят в единую систему противовоздушной обороны НАТО в Европе. ЗРК предназначены как для защиты войск и механизированных соединений на марше, так и прикрытия стратегически важных стационарных объектов. Установки могут сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, на расстоянии от 15 до 35 километров при любых погодных условиях.

Считается, что по ряду характеристик Mamba превосходит Patriot. В то время как американская ЗРК оснащена четырьмя ракетами, установка SAMP-T выпускает по целям восемь ракет в течение 10 секунд, причем в состоянии вести круговую стрельбу на 360 градусов. При этом комплекс одновременно сопровождает до 10 различных целей, в том числе малозаметных и высокоманевренных, и управляется экипажем всего из двух человек.

Даже если Киев получит эти современные системы ПВО, сомнительно, что они будут обеспечивать защиту маршевых колонн ВСУ и тем более окажутся в прифронтовой зоне. Скорее всего, ЗРК поставят поближе к украинской столице или вблизи других важных стратегических объектов. Другой вопрос, кто будет управлять этими сложными системами. Ведь для обучения пусть и двух операторов с нуля требуется не один месяц. Получается, что к ЗРК Италия и Франция будут вынуждены придать своих военнослужащих. Это еще раз о том, что страны НАТО напрямую не участвуют в военном противостоянии с Россией в ходе украинской кампании, как это уже и подтвердили, например, в Лондоне, где заявили об участии сотен бойцов спецподразделений в неких секретных операциях на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
26.08.2019
Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века
25.02.2019
С-300 и мифы о "чудо-оружии"
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
19.09.2016
Польские противоракетные метания
31.08.2016
Чудо на Висле
02.10.2014
Польша грозит отказаться от французских ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:11
  • 39685
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине