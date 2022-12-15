В России создали «Электронную птицу» для того, чтобы быстрее построить самолёт МС-21

Полунатурный испытательный стенд самолёта МС-21 разместился в ГосНИИАС

На территории ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» создали полунатурный испытательный стенд, имитирующий часть самолёта МС-21. Стенд называется «Электронная птица», и он помогает ускорить создание лайнера.

«Электронная птица» предназначена для тестирования комплекса бортового оборудования МС-21. Имитационная среда позволяет связать модель самолёта с реальным бортовым оборудованием или, например, заменить любую из самолётных систем имитатором. Более того, к бортовой системе такого виртуального МС-21 подключён имитатор двигателя ПД-14 с реальными электронными блоками, что позволяет тестировать взаимодействие авионики самолёта и электроники двигателя в различных режимах (при запуске двигателя, во время имитации набора высоты, полёта, снижения и т.д.).

Специалисты ГосНИИАС также участвуют в работах по замене зарубежных пультов управления в кабине экипажа на пульты отечественного производства. И они тоже подключаются к «Электронной птице» для тестирования.

«Электронная птица» не только ускоряет интеграцию нового оборудования в самолёт, но и позволяет своевременно находить и устранять возможные программные или аппаратные недочёты. В конечном счёте это позволяет ускорить работы над серийным MC-21.

Натурный стенд «Электронная птица» создан также для самолёта SSJ New, и служит тем же целям. В его создании тоже участвовали специалисты ГосНИИАС.