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В России создали «Электронную птицу» для того, чтобы быстрее построить самолёт МС-21

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Российский самолет МС-21 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
Российский самолет МС-21 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.
Источник изображения: AFP 2022, Giuseppe Cacace

Полунатурный испытательный стенд самолёта МС-21 разместился в ГосНИИАС

На территории ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» создали полунатурный испытательный стенд, имитирующий часть самолёта МС-21. Стенд называется «Электронная птица», и он помогает ускорить создание лайнера.

«Электронная птица» предназначена для тестирования комплекса бортового оборудования МС-21. Имитационная среда позволяет связать модель самолёта с реальным бортовым оборудованием или, например, заменить любую из самолётных систем имитатором. Более того, к бортовой системе такого виртуального МС-21 подключён имитатор двигателя ПД-14 с реальными электронными блоками, что позволяет тестировать взаимодействие авионики самолёта и электроники двигателя в различных режимах (при запуске двигателя, во время имитации набора высоты, полёта, снижения и т.д.).

Специалисты ГосНИИАС также участвуют в работах по замене зарубежных пультов управления в кабине экипажа на пульты отечественного производства. И они тоже подключаются к «Электронной птице» для тестирования.

«Электронная птица» не только ускоряет интеграцию нового оборудования в самолёт, но и позволяет своевременно находить и устранять возможные программные или аппаратные недочёты. В конечном счёте это позволяет ускорить работы над серийным MC-21.

Натурный стенд «Электронная птица» создан также для самолёта SSJ New, и служит тем же целям. В его создании тоже участвовали специалисты ГосНИИАС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ГосНИИАС
Проекты
МС-21
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