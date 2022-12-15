США испугались конфликта на Украине и решили "контролировать" помощь Киеву

Yeni Şafak: США контролируют военную помощь Киеву, чтобы сдержать географию конфликта

США боятся распространения украинского конфликта по всей Европе, пишет Yeni Şafak. Поэтому они планируют сократить военную помощь, оказываемую Киеву, и даже меняют характеристики поставляемого оружия. Например, Вашингтон принял решение ограничить дальность действия поставляемых HIMARS.

В рамках военной помощи Украине Пентагон поставил ракетные комплексы HIMARS, но дальность их действия, составляющая порядка 350 километров, была ограничена. Это показывает, насколько Вашингтон обеспокоен возможным распространением украинского конфликта по всему региону. Атаки беспилотников на аэродромы на территории России, которые, как предполагается, совершила Украина, усиливают беспокойство Вашингтона. США опасаются, что такие нападения, за которые Украина прямо не берет на себя ответственности, могут сделать Россию еще агрессивнее, готовой применить ядерное оружие и превратить конфликт в региональную войну.

Тот факт, что предоставление военной поддержки Украине оговаривается условием ненанесения ударов по территории России, по словам украинских сил, связывает их по рукам и ногам, не позволяя вести более эффективные боевые действия против Москвы. В такой ситуации украинская армия должна довольствоваться попыткой спасти свои земли и не атаковать Россию. Обеспокоенность Вашингтона применением Россией ядерного оружия и превращением конфликта в противостояние между Россией и Западом устанавливает пределы военной поддержки киевскому режиму.

Мы стали свидетелями процесса, при котором США, взявшие на себя лидирующую роль в обеспечении эффективности военной поддержки, предоставляемой Украине странами – членами НАТО и Западом в целом, затрудняются описать политические цели этой поддержки. По-прежнему остается важным вопрос о том, будет ли эта помощь продолжаться до освобождения всех подконтрольных России земель, включая Крым. В то время как администрация Байдена пытается легитимировать поддержку Украине через идеологическую борьбу демократий против автократий, с точки зрения многих стратегов более важен сигнал Китаю, который является еще большим вызовом для США.

Хотя администрация Байдена в последнее время характеризует борьбу с Россией на Украине как защиту "международной системы, основанной на правилах", внутри американской системы стали громче звучать голоса тех, кто говорит "Америка прежде всего". И будет неудивительно, если республиканцы, получившие большинство в Палате представителей на промежуточных выборах, начнут ставить под сомнение денежную помощь Украине. В частности, вопросы политиков-трампистов о том, почему США поддерживают Украину, показывают, что Республиканская партия будет еще больше выносить на повестку дня вопрос о помощи Киеву. Мы можем ожидать, что Палата представителей, обладающая бюджетными полномочиями, будет чинить препятствия в плане удовлетворения требований Байдена о дополнительных средствах для Украины.

Даже если конгресс пожелает усложнить задачу администрации Байдена, мы можем предположить, что он не станет особо вмешиваться в военную помощь Пентагона. Это связано с тем, что производство многих систем вооружения и боеприпасов, входящих в пакеты военной помощи Украине, способствует развитию американской экономики. Возражение против военной помощи, которая прямо или косвенно поддерживает оборонную промышленность в Соединенных Штатах, может быть воспринято как возражение против вклада в американскую экономику. Другими словами, конгресс будет воздерживаться от действий, которые нанесут ущерб американской оборонной промышленности, но может мешать усилиям администрации Байдена по оказанию помощи, которые не будут предполагать прямого вклада в американскую экономику.

Китаю же дается следующий сигнал. Отступление России на поле боя, единство, сформированное в западном альянсе, и возникшую в американском конгрессе единую антироссийскую политическую позицию обеих партий можно рассматривать как важные достижения администрации Байдена. Тем не менее слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли (Mark Milley) в ноябре этого года о том, что, с одной стороны, необходимо вести переговоры о прекращении военного конфликта, с другой — США будут поддерживать Украину до конца, указывают на дилемму, с которой сталкивается американское руководство в вопросе предоставления военной поддержки Украине.

Хотя администрация Байдена рассматривает военную помощь Украине как часть борьбы за демократию или в контексте отстаивания права на самооборону в рамках международной системы, у нее есть такой важный приоритет, как нераспространение конфликта за пределы Украины. Вашингтон в первые месяцы спецоперации России на Украине заявлял, что будет поддерживать Киев до конца, а в настоящее время выражает опасения по поводу разрастания конфликта. Это показывает, что военное измерение этой поддержки должно быть контролируемым.

Автор: Кадир Устюн (Kadir Üstün)