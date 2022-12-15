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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Компания «АЭМ-технологии» отгрузила гидроемкости системы безопасности для АЭС «Аккую»

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Гидроемкость
Гидроемкость системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для второго энергоблока АЭС «Аккую» (Турция).
Источник изображения: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершил отгрузку гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для второго энергоблока АЭС «Аккую» (Турция).

На стройплощадку первой в Турции атомной электростанции отправился комплект из восьми гидроемкостей СПЗАЗ – именно столько необходимо для работы системы. Наружный диаметр каждого сосуда – 4,2 метра, длина – 11 метров, вес – 80 тонн. Путь оборудования к месту установки по Балтийскому морю, Атлантическому океану, а затем Средиземному морю составит более восьми тысяч километров.

Для справки:

СПЗАЗ является важнейшим элементом системы безопасности АЭС. В случае возникновения нештатной ситуации в первом контуре реактора она устраняет остаточные тепловыделения. В емкостях хранится подогретый до 60 градусов водный раствор борной кислоты. Если давление в первом контуре опускается ниже определённого уровня, жидкость автоматически подается в реактор и охлаждает активную зону. Производство оборудования подобного уровня надежности для экспортных поставок в полном соответствии с контрактными обязательствами демонстрирует высокий технологический потенциал российского атомного машиностроения и уверенное сохранение его лидирующие позиции на международных рынках.

АЭС «Аккую» в Турции – первый в мире проект в атомной отрасли, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» – «строй-владей-эксплуатируй»). Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения «3+» c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Проектирование объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

АО «АЭМ-технологии» - крупнейшая производственная компания в структуре АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона Государственной корпорации «Росатом». В настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения и единственная российская компания с полным циклом изготовления: от собственного производства металлургической заготовки до готовой высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью отгрузки в любую точку мира. В структуру АО «АЭМ-технологии» входят инжиниринговый центр в г. Колпино (Санкт-Петербург), укомплектованный опытными конструкторами и технологами, и четыре производственных филиала: в Колпино («Ижора» и «АЭМ-Спецсталь»), Волгодонске («Атоммаш») и Петрозаводске («Петрозаводскмаш»). В настоящее время АО «АЭМ-технологии» производит оборудование для Курской АЭС-2, а также для атомных электростанций «Пакш-2» (Венгрия) «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш), «Сюйдапу» и Тяньваньская АЭС (Китай). Всего в портфеле заказов на 2022-2032 гг. – комплекты оборудования для 23 ядерных энергоблоков в 7 странах мира.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. www.aem-group.ru

© «Росатом»

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