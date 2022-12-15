Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов

Постпред России Ульянов: Гросси может посетить Москву во второй половине декабря

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Планируется визит Гросси в Москву - либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и министерства обороны, и Росатома, и МИД тоже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".