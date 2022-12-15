Войти
Военное обозрение

Николаевский губернатор заявил, что Россия «ставит глушители на иранские дроны»

53
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким рассказал об очередной атаке беспилотников-камикадзе. При этом Николаевский губернатор заявил, что Россия «ставит глушители на иранские дроны», по крайней мере, на некоторые из них.

Такое сообщение чиновник сделал в своем Telegram-канале.

Он предположил, что данная модернизация БПЛА предназначена для снижения уровня издаваемого ими шума и, как следствие, для того, чтобы их было сложнее обнаруживать.

Очередная волна мопедов прорывается. Некоторые даже с глушителями… Но ничего, наши дежурят

- написал Ким.

Сегодня сообщалось об утреннем налете на Киев ударных дронов Вооруженных сил РФ, которые на Украине упорно называют иранскими. СМИ утверждает, что столицу атаковали созданные в Исламской Республике беспилотники-камикадзе Shahed-136. В заявлении Зеленского говорилось, что все дроны якобы были сбиты, но их обломки повредили два здания и четыре жилых дома. Местные жители при этом не пострадали.

Глава Киевской обладминистрации сообщил также об ударе беспилотников по объектам на территории области.

Источник изображения: topwar.ru

Вчера иранское агентство IRNA, ссылаясь на оборонное ведомство страны, сообщило, что Украина не сумела доказать, что на ее территории армия РФ применяет дроны, произведенные в Иране. Это выяснилось на совместной встрече технических специалистов, представляющих Киев и Тегеран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.08.2021
Время принудительной дипломатии
21.06.2021
База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
25.10.2018
Победителей не будет
02.04.2018
ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
03.07.2014
Ирак приобрёл штурмовики Су-25 из стратегического запаса Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:11
  • 39685
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине