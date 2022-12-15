Источник изображения: topwar.ru

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким рассказал об очередной атаке беспилотников-камикадзе. При этом Николаевский губернатор заявил, что Россия «ставит глушители на иранские дроны», по крайней мере, на некоторые из них.

Такое сообщение чиновник сделал в своем Telegram-канале.

Он предположил, что данная модернизация БПЛА предназначена для снижения уровня издаваемого ими шума и, как следствие, для того, чтобы их было сложнее обнаруживать.

Очередная волна мопедов прорывается. Некоторые даже с глушителями… Но ничего, наши дежурят

- написал Ким.

Сегодня сообщалось об утреннем налете на Киев ударных дронов Вооруженных сил РФ, которые на Украине упорно называют иранскими. СМИ утверждает, что столицу атаковали созданные в Исламской Республике беспилотники-камикадзе Shahed-136. В заявлении Зеленского говорилось, что все дроны якобы были сбиты, но их обломки повредили два здания и четыре жилых дома. Местные жители при этом не пострадали.

Глава Киевской обладминистрации сообщил также об ударе беспилотников по объектам на территории области.

Источник изображения: topwar.ru

Вчера иранское агентство IRNA, ссылаясь на оборонное ведомство страны, сообщило, что Украина не сумела доказать, что на ее территории армия РФ применяет дроны, произведенные в Иране. Это выяснилось на совместной встрече технических специалистов, представляющих Киев и Тегеран.