Новый российский истребитель получит технологии Су-57

MWM: истребитель Су-35СМ использует технологии Су-57

Су-35 будет модернизирован до стандарта Су-35СМ, сообщает MWM. Отмечается, что в нем используют ряд технологий и решений, применяемых в истребителе пятого поколения Су-57. Особое внимание привлекают радиолокационная станция и ракеты, которые получит самолет.

Тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе Су-35С играет стержневую роль в планах ВВС России по модернизации парка тактической боевой авиации: с 2014 года на вооружение поступило более 100 самолетов, и еще около 50 поставлены на экспорт. Наследник Су-27С (по классификации НАТО: Flanker или "Фланкёр") эпохи холодной войны, Су-35 задумывался еще в Советском Союзе как его преемник с более совершенными возможностями воздушного боя. Изначально планировалось, что самолет поступит на вооружение в середине или конце 1990-х. Однако практически полный коллапс российской экономики и отсутствие экспортных заказов (в том числе из-за давления Запада на потенциальных клиентов) привели к тому, что "Суперфланкёр" отправился в серийное производство с опозданием почти на 15 лет.

ВВС России перешли на Су-35 во многом в результате срыва передовой программы истребителя пятого поколения МиГ 1.42 в 1990-х, а также задержек с вводом в эксплуатацию его преемника Су-57 — без Су-35 Россия могла остаться с устаревшим флотом завоевания превосходства в воздухе. В числе главных улучшений по сравнению с Су-27 следует упомянуть высокопрочный композитный планер, более прочный и легкий, чем у предшественника, уменьшенное радиолокационное сечение, более мощные двигатели и новую РЛС "Ирбис-Э" с пятикратно большей дальностью обнаружения "воздух – воздух". А по авионике и каналам передачи данных, дисплеям в кабине и системам радиоэлектронной борьбы, Су-35 технологически опережает исходный вариант на десятилетия.

Несмотря на высокую боеспособность, сильная зависимость российских ВВС от Су-35 против все более совершенного и гораздо более многочисленного флота НАТО создала стимул не только ускорить работу над его преемником Су-57, но и включить ряд его наработок в нынешнюю конструкцию. И если флот пятого поколения F-35, развернутый НАТО и ее союзниками у границ России, на сегодняшний день еще далек от готовности к интенсивным боевым действиям, то после дальнейшего развития программы и с внедрением истребителей шестого поколения примерно в 2030 году возможности Су-35 начнут устаревать. В результате уже осуществляется программа модернизации конструкции до стандарта Су-35СМ. Ожидается, что будут значительно улучшены не только будущие Су-35, находящиеся в производстве, но и действующие. Ниже мы рассмотрим ряд ключевых функций нового пакета обновлений.

Р-37М и Р-77М в качестве штатного вооружения

Одним из слабых мест Су-35 было его оружие боя за пределами видимости. В качестве основного вооружения использовались ракеты Р-77-1 с активным радиолокационным самонаведением и дальностью действия 110 км. Их дополняли более старые Р-27ЭР/ЭТ с увеличенной дальностью (130 км), но без активного радиолокационного наведения. Они были не только медленнее при запуске, но и сильнее зависели от собственных датчиков Су-35. Эти две ракеты, хотя и грозные для 2000-х, не впечатляют в сравнении с новыми поколениями оружия НАТО и Китая AIM-120D, Meteor и PL-15 с дальностями 160-180 км, 200-200 км и 200-300 км соответственно. Ожидается, что Су-35СМ получит новую ракету Р-77М, которая разрабатывалась для истребителя Су-57 как основное оружие класса "воздух – воздух". Ракета имеет дальность поражения 200 км и использует радар с активной фазированной антенной решеткой, что значительно затрудняет возможности уклонения.

Также ожидается, что подразделения Су-35СМ будут шире использовать гораздо более крупную ракету Р-37М, которая в настоящее время числится основным вооружением перехватчиков МиГ-31. Ракета имеет дальность поражения 400 км, очень высокую скорость 6 Маха и массивную 60-килограммовую боеголовку. При этом Су-35 намного легче МиГ-31 и поэтому сможет нести всего четыре ракеты. Р-37М особенно ценится за возможности борьбы с крупными приоритетными целями — бомбардировщиками и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения — но при этом крайне эффективна и против истребителей. Однако в силу ограниченных летно-технических характеристик Су-35 он не сможет запускать ракеты столь же эффективно или с такой же дальностью, как это могут делать МиГ-31.

Радар с АФАР

Многофункциональная РЛС Х-диапазона "Ирбис-Э" в носовой части Су-35С считается одной из мощнейших в мире. Она имеет пассивную антенную решетку с электронным сканированием, непревзойденный максимальный угол отклонения луча 120°, дальность обнаружения 400 км, возможность отслеживания 30 целей и наведения по восьми самолетам одновременно. Поскольку боевая авиация соперников России все чаще использует радары с активной антенной решеткой с электронным сканированием и меньшей сигнатурой, которые сложнее подавить и которые предоставляют более широкие возможности радиоэлектронной борьбы, ожидается, что будущие варианты Су-35 последуют их примеру. Хотя СССР на 20 лет опередил мир в разработке РЛС с электронным сканированием для воздушных боев, Су-57 — единственный серийный российский истребитель с радаром с АФАР в носовой части. Установка радара с АФАР на базе Су-57 на замену "Ирбис-Э" на Су-35СМ вполне возможна.

Комплект РЭБ

Хотя конструкция планера Су-57 обеспечивает ему значительные преимущества в характеристиках по сравнению с Су-35, последний сможет во многом восполнить этот разрыв благодаря внедрению авионики своего преемника. В настоящее время на Су-35С используется система радиоэлектронной борьбы Л175М "Хибины-М", которая обеспечивает истребителю своего рода радиоэлектронный "защитный колпак" от ракетных атак — цифровое облако, которое значительно затрудняет радарам его обнаружение. Система способна не только защищать сам истребитель, но и сопровождать сторожевые и ударные группы. Считается, что именно она способствовала крайне низким потерям истребителей в российско-украинском конфликте.

Су-35СМ может получить некую производную системы РЭБ "Гималаи" с Су-57, чьи испытания начались в 2014 году. Система не сосредоточена в одном месте на фюзеляже, а рассеяна по всему корпусу, в том числе на крыльях — это сильнее сбивает системы наведения противника и обеспечивает защиту от атак со всех сторон. Сообщается, что она имеет очень большую дальность действия, превышающую радиус эффективного использования западных ракет класса "воздух – воздух" AIM-120D, и это позволяет Су-57 эффективнее нейтрализовать атаки некинетическими методами. Если Су-35СМ получит аналогичную систему, это значительно повысит его живучесть. Усовершенствованные возможности радиоэлектронной борьбы важнее и потому, что конструкция планера самолета четвертого поколения лишена малозаметности. Вспомогательные же средства понизят ее уязвимость на будущих полях сражений.

Каналы передачи данных

Поскольку роль сетецентрических возможностей, а также сбора и обобщения данных в боевых действиях XXI века все возрастает, ожидается, что Су-35СМ попытается хотя бы частично сократить отставание от конкурентов, таких как американский F-35 и китайский J-20, в этой области авионики. В сентябре 2019 года были обнародованы подробности новой комбинированной системы связи, обмена данными, навигации и опознавания Су-57 (ОСНОД), благодаря которой истребитель сможет работать в составе более крупной боевой сети. Система обеспечивает повышенную шифровальную защиту и защиту от помех. Руководитель научно-производственного центра "Полет" холдинга "Российская электроника" Алексей Ратнер подчеркнул, что она обеспечит "постоянную криптографическую защиту коммуникаций", сделав перехват данных безрезультатным.

Спустя два года на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 государственная технологическая компания "Росэлектроника" представила систему связи С-111. "Оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолета с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения", — заявила компания, предвидя значительное расширение сетецентрических боевых возможностей Су-57. Все эти технологии потенциально можно будет внедрить и на будущие варианты Су-35.

Крылатые ракеты

Хотя Су-35 разрабатывался как многоцелевой истребитель, способный наносить удары и выполнять противокорабельные и бомбардировочные задачи, а также функции авиационной поддержки, основной сферой его применения всегда было завоевание господства в воздухе, тогда как Су-57 и более старые Су-30СМ были лучше сбалансированы для всех видов операций. Су-57 получил ряд новых управляемых вооружений класса "воздух – земля", которые могут быть установлены на будущие варианты Су-35.

В числе ярких примеров следует назвать планирующую бомбу ПБК-500У "Дрель" с кассетными суббоеприпасами и функцией "выстрелил и забыл", а также крылатую ракету Х-59МК2. Ракета прошла боевые испытания в Сирии и на Украине, став единственной в своем роде, примененной в бою истребителем-невидимкой. Она разрабатывалась в качестве основного вооружения Су-57 класса "воздух – земля" и помещается во внутренних оружейных отсеках. Она оптимизирована для нейтрализации малогабаритных укрепленных целей на максимальных дальностях свыше 300 км. Х-59МК2 может значительно улучшить ударные возможности Су-35, хотя, возможно, и будет исключена из запланированного пакета модернизации ради снижения затрат из-за упора самолета на превосходство в воздухе.

Лазерная защита

В дополнение к усовершенствованным системам радиоэлектронной борьбы Су-35СМ может получить некую производную от системы Су-57 управляемого противодействия ИК-средствам. Если средства РЭБ позволяют нейтрализовать атаки ракет с радиолокационным наведением, то эта система "ослепляет" лазерными лучами приближающиеся ракеты с инфракрасным наведением. Это особенно полезно в воздушном бою видимого диапазона, а также при работе на малых высотах против наземных систем ПВО, включая широко используемые переносные системы вроде советской "Иглы" и американского Stinger. Системы управляемого противодействия ИК-средствам — уникальная особенность Су-57 и устанавливаются как за кабиной истребителя, так и снизу под ней.