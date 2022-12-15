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Представители крупнейших правых партий Германии и Австрии осудили русофобию

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Gruber

Политики Германии и Австрии заявили, что Россию изображают в слишком негативном свете

На состоявшемся в Вене круглом столе по отношениям между Россией и ЕС прозвучали необычные мысли, сообщает Kronenzeitung. Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе упрекнул Запад в нежелании приглашать Москву за стол переговоров. Другие участники дискуссии также выступили отнюдь не в духе "обвинителей России".

"Да, Россия ведет боевые действия ради присоединения новых территорий". Этой фразой бывший председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) открыл подиумную дискуссию на основанной им же "Платформе за мир и нейтралитет" в понедельник вечером. Тем не менее участники дискуссии выступали совсем не в духе обычных "обвинителей России", обращая внимание на "предысторию" конфликта, где заметна роль США и ЕС.

В дискуссии приняли участие члены Австрийской партии свободы (АПС) Андреас Мёльцер (Andreas Mölzer) и Петер Фихтенбауэр (Peter Fichtenbauer), депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" Кристина Баум (Christina Baum), бывший член АдГ Генрих Фихтнер (Heinrich Fiechtner) и беспартийный Эфгани Дёнмец (Efgani Dönmez). Участники дискуссии подвергли критике поведение Европы в отношении Москвы.

По словам Штрахе, который и провел дискуссию в одном из венских общественных зданий, мотивом для организации этого мероприятия и основания его "Внепартийной платформы за мир и нейтралитет" стало отсутствие "громких и внятных мирных инициатив". Россию не приглашают к столу переговоров — такой упрек Западу бросил Штрахе. Сидящие на подиуме участники дискуссии были с ним в основном согласны. Бывший депутат Европарламента Мёльцер сказал: "Со стороны Европы сейчас вообще не выдвигается никаких позитивных инициатив".

"Причины возникновения войны носят комплексный характер"

Судя по всему, участники дискуссии были едины во мнении, что Россию изображают в слишком негативном свете. Причины возникновения войны носят более комплексный характер, чем утверждают основные СМИ, — считает Мёлцер. "Не каждый, кто сомневается, — Путин-ферштеер".

С точки зрения Кристины Баум, немецкого политика из АдГ, выступившей в бундестаге против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не Россия — или как минимум не Владимир Путин — несет ответственность за войну на Украине. "Агрессор — тот, кто вынуждает своего противника взяться за оружие", — процитировала она Фридриха Великого. По ее словам, еще до войны она "надеялась, что Путин не потеряет самообладания", хотя его "постоянно провоцировали".

"Я хочу понять и господина Путина"

Бывший член партии Зеленых, перешедший впоследствии в АПС Эфгани Дёнмец сказал: "Нам навязывают определенный нарратив, то есть такую версию событий, которую мы должны принять безоговорочно. Я же как лицо нейтральное говорю: я бы хотел понять и господина Путина". Это, стремление понять, по словам Дёнмеца, присутствует и в его отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Но вместо попытки понять Запад якобы сознательно идет по пути эскалации.

По мнению Дёнмеца, нынешний конфликт России и НАТО — это гибридная война великих держав, в ходе которой тестируются системы вооружения, а ЕС действует как "вассальное государство" США. Получается, что Путин оказал услугу американцам, так как теперь ЕС вновь сблизился с США и дистанцировался от России. Как заявил Дёнмец, ЕС должен проводить самостоятельную политику в интересах мира. Когда Штрахе спросил, является ли Украина олицетворением западных ценностей, Генрих Фихтнер ответил: "Вынужден сказать, что, к сожалению, да, является — со всеми ее коррупционными хитросплетениями".

"Австрийцы сроднились с нейтралитетом"

Слово "нейтралитет" постоянно слетало с уст господина Штрахе — не столько в отношении Украины, сколько Австрии. "Думаю, что вступление в НАТО — это последнее, чего хотят австрийцы", — сказал он. А чуть позже также высказал утверждение, что "австрийцы сроднились" с нейтралитетом. На что бывший "народный адвокат" Петер Фихтенбауэр возразил: "Нейтралитет никогда не был чем-то непререкаемым". Он сам "не высокого мнения о нейтралитете" и не думает, что с его помощью можно предотвращать войны.

Дискутант Мёльцер сослался на историю своей собственной партии: "Союз Независимых" был против нейтралитета. Депутат бундестага Баум высказала мнение, согласно которому "важно, чтобы Австрия оставалась нейтральной". Как сказала депутат бундестага, она хочет, чтобы и Германия была нейтральной.

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