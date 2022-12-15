Расчеты ЗРК "Тор-М2У" в рамках СВО продолжают обеспечивать войскам надежное прикрытие с воздуха

ЦАМТО, 14 декабря. В ходе проведения СВО расчеты ЗРК "Тор-М2У" ЗВО круглосуточно продолжают обеспечивать войскам надежный щит от воздушного нападения противника. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, в ходе боевой работы расчет ЗРК "Тор-М2У" Западного военного округа уничтожил разведывательные БЛА ВСУ. Заняв позицию, зенитчики при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружили приближающиеся дроны противника. После определения целей были произведены пуски ракет.

Убедившись в поражении беспилотников, боевая машина сменила огневую позицию в целях недопущения нанесения противником ответного удара.

Ежедневно днем и ночью расчеты ЗРК "Тор" Западного военного округа "сканируют" небо. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель.

Основные задачи "Тора" – защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Одна машина может прикрыть, например, мотострелковую роту.

ЗРК "Тор" может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или может разглядеть ее в камеру.

Данные комплексы противовоздушной обороны могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей – самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и даже баллистические ракеты.

"ЗРК "Тор" выполняет задачи по прикрытию подразделений на марше в составе колонн, также во время ведения боевых действий в развернутом строю. Машина способна брать на сопровождение беспилотники размером с птицу… На счету расчета боевой машины порядка 50 сбитых воздушных целей за все время СВО", – рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2У".