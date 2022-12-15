У Норвегии мания преследования: ей начали мерещиться российские шпионы

NYT: боязнь российских шпионов довела Норвегию до паранойи

В связи с конфликтом на Украине Норвегия начала пристально изучать все инциденты на своей территории, которые кажутся ей подозрительными, пишет NYT. Она ищет в них связь с Кремлем и видит в законопослушных россиянах шпионов. Это уже не бдительность, а паранойя, считает автор статьи.

Норвегия, как и другие европейские страны, теряет грань между бдительностью и паранойей.

Оглядываясь назад, можно сказать, что некоторые вещи у Хосе Джаммарии просто не складывались в единую картину.

Во-первых, приглашенный исследователь в университете Тромсё за Полярным кругом в Норвегии был... бразильцем. Но он не говорил по-португальски. Затем был тот факт, что он сам финансировал свое пребывание в Норвегии, что было весьма странным в академических кругах, и даже планировал продлить его, однако никогда не говорил о своих исследованиях. Но Хосе всегда всем и во всем помогал, даже предлагал изменить дизайн домашней страницы "Центра исследований проблем мира", где он работал.

Так было до 24 октября, когда полиция безопасности Норвегии — PST — прибыла с ордером на обыск в его кабинете. Через несколько дней они объявили о его аресте как российского шпиона по имени Михаил Микушин.

Это известие вызвало оторопь в студенческом городке, сказала Марсела Дуглас, возглавляющая "Центр исследований проблем мира", занимающийся вопросами безопасности и конфликтов. "Я начала повсюду видеть шпионов". Впрочем, как и вся Норвегия, да и большая часть остальной Европы.

По мере того, как военный конфликт на Украине затягивается, а изоляция Москвы усиливается, европейские страны стали опасаться, что доведенный до отчаяния Кремль использует их открытое общество для углубления попыток шпионажа, диверсий и внедрения. Возможно, чтобы получить каналы связи или выяснить, как далеко он сможет зайти при необходимости в более широком конфликте с Западом.

Господин Микушин — один из трех россиян, недавно арестованных в Европе по подозрению в том, что они являются "нелегалами", — то есть шпионами, внедряющимися в местное общество для долгосрочного оседания, разведки или вербовок. В июне в Гааге был арестован стажер Международного уголовного суда, также с бразильским паспортом, обвиненный в шпионаже в пользу России. В конце ноября в ходе операции полиции была задержана российская пара, которой тоже был вменен в качестве обвинения шпионаж.

В Европе происходят и другие подозрительные инциденты: в Германии были обнаружены беспилотники, летавшие над военными объектами, где проходили подготовку украинские солдаты. Немецкие официальные лица считают, что они принадлежали российской разведке. Серьезные подозрения у аналитиков по безопасности вызывают подводные кабели, перерезанные во Франции, хотя специалисты пока и не связывают это со злым умыслом. Взлом компьютерных программ топливных сетей в Бельгии и Германии за несколько дней до начала российской спецоперации также вызвал тревогу.

Не все происшествия можно с уверенностью "привязать" к Кремлю, и во многих местах повышенную бдительность и реальную обеспокоенность стало трудно отделить от растущей паранойи. Москва назвала череду недавних арестов в Норвегии российских граждан за использование беспилотников формой "истерии".

Однако у Норвегии может быть больше причин для беспокойства, чем у других.

Теперь, когда западные санкции почти полностью перекрыли потоки российского ископаемого топлива в Европу, Норвегия стала крупнейшим поставщиком нефти и газа на континент. У арктического побережья страны проложены подводные кабели, которые имеют решающее значение для интернет-обслуживания финансового центра — Лондона, а также для передачи спутниковых изображений с крайнего севера, где Норвегия граничит с Россией на протяжении двухсот километров, через Атлантику в Соединенные Штаты.

Эта жизненно важная роль Норвегии стала еще более уязвимой после сентября, когда газопроводы "Северный поток" между Россией и Германией разрушили взрывы, из-за которых Москва и Вашингтон обменялись взаимными обвинениями.

"Это был тревожный звонок. Вооруженные действия идут не только на Украине. Это также может повлиять на нас, даже если государственную принадлежность исполнителей этих диверсий трудно определить", — сказал Том Розет, профессор колледжа Норвежского университета обороны.

В последние годы на Западе было задержано и изгнано несколько "традиционных" российских шпионов, что, возможно, сделало Москву более зависимой от "спящих" агентов, особенно в условиях, когда военный конфликт на Украине застопорился.

По словам господина Розета, недавний всплеск числа таких случаев отражает потребность России в активизации ее бездействующих шпионов.

"На данный момент, под давлением той ситуации, в которой оказалась Москва, она хочет, чтобы ее шпионская сеть в Европе активно заработала, — сказал он. — Несмотря на то, что она проводила здесь шпионские операции и раньше, я думаю, что теперь русские готовы идти и на более высокий риск".

В случае с Норвегией тревога начала расти после того, как в сентябре над нефтяной платформой в Северном море был замечен беспилотник военного назначения. Вскоре над нефтегазовыми установками и электростанцией было замечено еще больше аппаратов. В октябре аэропорт Бергена, расположенный рядом с крупнейшей военно-морской базой страны, закрыли на два часа после того, как в этом районе были обнаружены БПЛА.

Норвежцы начали задаваться вопросами и относительно других инцидентов, произошедших ранее в этом году: в январе был поврежден подводный кабель, по которому спутниковые изображения передавались западным разведывательным агентствам. Было повреждено водохранилище рядом с несколькими военными объектами недалеко от Тромсё. Что, если это были не просто какие-то сбои или чье-то хулиганство, а российские диверсии?

"Подобные атаки могут быть весьма полезными — так же, как и наблюдение за нефтяными вышками", — заявил Оле Йохан Скогмо, региональный инспектор полиции, который сказал, что PST все еще исследует поврежденное водохранилище на предмет сохранности запасов воды. "Мы точно не знаем, кто это сделал. Но теперь они знают, что мы знаем, что кто-то может это сделать".

Норвежские граждане должным образом среагировали на предупреждения о необходимости быть начеку, засыпав полицию ложными сообщениями о наблюдаемых беспилотниках или о подозрительных действиях иностранцев.

Но теперь некоторые опасаются, что подобная бдительность уже чрезмерна, особенно в такой сложной и мрачной области, как подозрения в шпионаже.

Недавно после полудня, в кромешной тьме арктической зимы, в крошечном здании регионального суда Тромсё рассматривалось два дела против российских граждан, обвиняемых в использовании дронов.

Ни один из них не был обвинен в шпионаже, это вообще очень трудно доказать. Вместо этого им было предъявлено обвинение в нарушении европейских санкций, запрещающих россиянам летать на самолетах, в которые Норвегия теперь включает и граждан РФ, эксплуатирующих дроны для хобби.

Семь россиян были арестованы в середине октября за управление беспилотниками, четверо из них предстали перед судом. Двое были осуждены и приговорены к тюремному заключению сроком от 90 до 120 дней.

Среди арестованных — Андрей Якунин, сын Владимира Якунина, олигарха и давнего союзника президента России Владимира Путина, за судебном процессом над которым пристально следят по всей Норвегии. Якунин-младший, бизнесмен, живущий в Великобритании и имеющий британское гражданство, дистанцировался от российской спецоперации.

Он был арестован после того, как его яхту Firebird (русское название "Жар-птица") остановили норвежские власти, которые спросили, есть ли у него дрон. Он показал им дрон, используемый для съемки себя и своих друзей, катающихся на лыжах и ловящих рыбу среди ледниковых ландшафтов арктической Норвегии. Прокуратура добивается для него 120-дневного тюремного срока.

"Конечно, я не шпион, хотя у меня есть полная коллекция фильмов о Джеймсе Бонде", — пошутил господин Якунин в интервью после начала суда над ним 3 декабря.

В беседе с The New York Times Андрей Якунин отказался комментировать, был ли его арест политическим, но заявил, что странно, что он и трое других мужчин были арестованы за короткий период времени в октябре: "Как профессионал и исследователь статистики, я считаю, что это не соответствует закону нормального распределения".

В крошечном зале суда в другом его конце, вдали от камер, седеющий мужчина в джинсах, Алексей Резниченко, русский инженер, со слезами на глазах отстаивал свою позицию на гораздо более скромном судебном процессе. Его арестовали после того, как он сфотографировал заборы и парковку возле диспетчерской вышки в аэропорту Тромсё.

"Это было какое-то внутреннее чувство, — сказал Ивар Хельсинг Шрён, авиадиспетчер Тромсё, который заподозрил неладное и вызвал полицию. — Что-то в его поведении было очень странным".

В суде господин Резниченко расплакался, говоря через переводчика по-русски, что опасается за свою семью, для которой он был единственным кормильцем.

Его нашли с фотографиями военного вертолета и близлежащего аэропорта Киркенеса. Он сказал, что фотографировать самолеты и аэропорты — это его давнее хобби. Но в любом случае ни одна из имевшихся у него фотографий не была незаконной. Вместо этого Резниченко было предъявлено обвинение в незаконном управлении дроном.

Как прокуроры, так и адвокаты защиты говорят, что при судебном преследовании по таким делам Норвегия ушла в "серую" правовую зону, которая бросает вызов ее демократическим ценностям.

Дело Микушина вызвало споры между аналитиками по безопасности и учеными по поводу того, насколько строго нужно контролировать и ограничивать иностранных исследователей или международное научное сотрудничество, что может оказать сдерживающее воздействие на важные исследования.

В делах о беспилотниках господин Якунин и несколько других адвокатов защиты утверждали, что применение санкций к россиянам на основании их национальности является дискриминационным и даже, возможно, нарушением прав человека.

"Есть вопрос, является ли такое преследование легальным, но если формулировка закона охватывает это, проблемой становится сам закон", — сказал Джон Кристиан Элден, ведущий адвокат Якунина.

Сама страна, кажется, испытывает противоречия относительно того, как справиться с ситуацией. Судьи по делам Якунина и Резниченко теперь решили оправдать их. Но прокуратура собирается обжаловать оба дела. Господин Якунин вернется в суд Тромсё в январе.

"Я еще не вышел из леса", — сказал он журналистам после освобождения из-под стражи.

Ола Ларсен, адвокат господина Резниченко, сказала, что норвежская PST действовала необычно агрессивно, чтобы добиться своего. "Здесь главную роль играет политика, — считает она. — Они хотят послать русским предупреждение".

Опасения по поводу безопасности в норвежской Арктике были высоки и до начала спецоперации на Украине. На северных границах страны существовали дружеские отношения между местными жителями и русскими, которые торгуют друг с другом, но было несколько предполагаемых случаев шпионажа, относящихся ко временам холодной войны.

Некоторые такие инциденты граничили с комедией. В 2019 году белуха, обнаруженная норвежскими рыбаками в арктических водах, широко обсуждалась как "кит-шпион", сбежавший от российских военных. Норвежские СМИ окрестили его "Хвалдимир" — сочетание норвежского слова "кит" и имени Владимир.

Тем не менее такие люди, как авиадиспетчер Шрён, настаивают на том, что осторожность всегда оправдана. Слушая новости со своей башни, всего в нескольких километрах от здания местного суда, он не чувствовал за собой никакой вины за то, что отправил человека на суд.

Шпионов, по его словам, определенно интересует Арктика: "Надо быть наивным, чтобы думать, что это не так".

Авторы: Эрика Соломон (Erika Solomon), Хенрик Либелл (Henrik Libell)

Комментарии читателей:

John G

Конечно, у норвежцев паранойя. Следует отметить, что Норвегия, вероятно, является выгодоприобретателем № 1 от конфликта на Украине. Стратегически она снова поднялась по значимости, Швеция и Финляндия вступают в НАТО и, следовательно, теперь защищают восточный фланг, а цены на нефть и газ послужили защитой от инфляции для норвежской кроны.

Sven Svensson

Не беспокойтесь, у Америки тоже везде есть шпионы!

PGLondon

Паранойя — это относительные состояния сознания, причем некоторые из них оправданы. Путин скажет и сделает что угодно. Как и американцы, особенно крупные корпорации.

Fowleri

Русские в массе своей замечательные люди. Вот Путин и его олигархи — это другое дело.

raven55

Я бы предположил, что Норвегия "начинает" везде видеть российских шпионов, потому что они действительно существуют, часто в весьма странных обличиях. Россия, безусловно, делает все возможное, чтобы дестабилизировать каждую страну-члена НАТО, особенно тех, кто находится у ее границ.

AhUr

Мы на Западе не можем отказаться от верховенства права, демократии и открытости. Мы потом пожалеем об этом, и наши дети не поймут нас. Для случаев, описанных в статье, у нас есть спецслужбы и полиция, и они должны быть в состоянии повышенной готовности и маневренности. Но не надо создавать всеобщую антироссийскую истерию. Среди немногих виновных есть абсолютное большинство невиновных. И история оценит их всех.

Mark Hermanson

А как вам вот такое? В Тромсё и других местах в Норвегии живет и работает много российских ученых. Норвегия поддерживает их уже много лет. И, между прочим, требует от сотрудников жесткой лояльности к администраторам, создавая рабочую атмосферу, очень похожую на Россию. Так как же сейчас быть с этими работниками? Ведь не многие из них сейчас решатся вернуться в Россию?

Harry

Вообще-то Норвегия несильно может похвастаться здравым смыслом. Этого качества не хватает почти во всех решениях, принимаемых в нашей стране. Последний скандал заключается в том, что россияне владеют 70 роскошными квартирами прямо по соседству с Королевским замком, где у многих политиков тоже есть квартиры, в которых они живут, когда ездят в парламент. Несмотря на санкции, мы также продолжаем торговать морепродуктами с Россией, оставаясь единственной страной в Европе, которая занимается этим. Мы поставили Китаю рыборазводные технологии и материалы, а теперь те же китайцы продают эту искусственно выращенную рыбу нам в Норвегию. Мы решили присоединиться к электросети ЕС и теперь платим на 1000+% больше за электроэнергию местного производства. Но чего у нас есть в избытке — это отрицания. Список наших глупостей достаточно длинный, чтобы написать книгу...

Aurthur Phleger

А вам не кажется забавным, как мало внимания (после первой недели или около того) уделялось главной диверсии последнего времени — разрушению подводных газопроводов? Это крупнейший акт промышленного саботажа со времен Второй мировой войны и самая крупная анонимная промышленная диверсия за всю историю. Отсутствие нашего любопытства заставляет меня думать, что на самом деле виновником был Запад, а не Россия. Одного лишь задокументированного факта, что Байден и другие хотели, чтобы трубопровод не был запущен в эксплуатацию, может быть достаточно, чтобы убедить немцев в том, что США не являются их надежным защитником. Без дешевой энергии около 20% экономики Германии стали неконкурентоспособными.

Aaron

Запад сошел с ума!

Robert Kramer

А вот в Венгрии, которая является членом ЕС и НАТО, российские шпионские беспилотники вовсе и не нужны. Не так, как, в Норвегии. Российские шпионы свободно бродят по Будапешту, где стало обычным делом слышать русскую речь в трамваях, в ресторанах, на спа-курортах и на улице. Никогда с 1989 года и со времени окончания коммунистического правления в Венгрии я не слышал так много русской речи в Будапеште.

greg starr

Все очень просто. Русские просто победили в Венгерской Революции!

Ugly And Fat Git

И все-таки я до сих пор не понимаю, почему Норвегия, Швеция и Финляндия затевают войну и лезут в драку с Россией. Россия — их сосед, и этим странам лучше сохранить добрососедские отношения с ней. Конечно, сохраняя разумную бдительность.

Matsuda

Властям Норвегии важно соблюдать принципы демократии. Они должны осуществлять разумные расследования против подозрительных людей, но не должны нарушать их человеческие права. Сохранение достоинства имеет решающее значение для демократических стран, даже если мы сталкиваемся со страной-противником.

bubba

Слушайте, так ведь норвежцы вроде поймали только одного шпиона. А как же с утверждением, что они "у них везде"?

Tembelis

После того, как бывшая бундесканцлерин фрау Меркель открыто признала, что у Запада и Украины не было никакого намерения соблюдать Минские соглашения, а единственным намерением Запада при подписании этих соглашений было лишь выиграть время для подготовки Киева к войне с Россией, которая, очевидно, считалась неизбежной, лично я полностью понимаю позицию Москвы и ее действия. Неважно, что думает Норвегия. Россия имеет право защищать свое существование всеми доступными мерами.