Войти
ТАСС

Минобороны Украины допустило новую волну мобилизации

55
0
0
Украинские военные на БМП
Украинские военные на БМП.
Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

Действующая мобилизация должна закончиться 19 февраля

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Украинские войска несут потери, а также нуждаются в ротации в зоне боевых действий. Для этого в 2023 году в стране могут продлить мобилизацию, которая согласно действующему указу должна закончиться 19 февраля, заявила в среду замминистра обороны Анны Маляр.

Украинские журналисты обратили внимание Маляр на то, что сейчас с сотрудников многих предприятий и компаний на Украине снимают бронь. В связи с этим они попросили поделиться подробностями относительно возможной мобилизации.

"Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас живы-здоровы, не ранены, нуждаются в замене", - сказала она.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Согласно документу, она проводилась в Киеве и всех областях страны в течение 90 дней. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. Действующая мобилизация должна закончиться 19 февраля.

Маляр признала, что мобилизация возможна, но призвала не паниковать. "Это нормальный процесс мобилизации, не надо делать из этого какой-то страшный апокалипсис, публично мы об этом всегда говорим, это возможно, все может быть, все от войны зависит", - добавила замминистра обороны Украины.

Сейчас ВСУ ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными, войска находятся в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия, сообщал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
17.01.2022
Доктор военных наук перечислил способы сдерживания угрозы Запада
28.09.2020
Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178
25.04.2019
Катер-разведчик: Украина спустила на воду новый корабль
30.03.2017
Главком НАТО в Европе призвал к поставкам летальных вооружений на Украину
13.03.2015
Хорватия рассчитывает безвозмездно получить из США до 16 вертолетов OH-58D «Кайова Уорриор»
13.02.2013
ВВС Индии на пути модернизации
01.09.2009
Газ и авиастроение - главные вопросы украинской стороны на предстоящей встрече в Польше Юлии Тимошенко с премьер-министром РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:11
  • 39685
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине