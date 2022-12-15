Минобороны Украины допустило новую волну мобилизации

Действующая мобилизация должна закончиться 19 февраля

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Украинские войска несут потери, а также нуждаются в ротации в зоне боевых действий. Для этого в 2023 году в стране могут продлить мобилизацию, которая согласно действующему указу должна закончиться 19 февраля, заявила в среду замминистра обороны Анны Маляр.

Украинские журналисты обратили внимание Маляр на то, что сейчас с сотрудников многих предприятий и компаний на Украине снимают бронь. В связи с этим они попросили поделиться подробностями относительно возможной мобилизации.

"Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас живы-здоровы, не ранены, нуждаются в замене", - сказала она.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Согласно документу, она проводилась в Киеве и всех областях страны в течение 90 дней. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. Действующая мобилизация должна закончиться 19 февраля.

Маляр признала, что мобилизация возможна, но призвала не паниковать. "Это нормальный процесс мобилизации, не надо делать из этого какой-то страшный апокалипсис, публично мы об этом всегда говорим, это возможно, все может быть, все от войны зависит", - добавила замминистра обороны Украины.

Сейчас ВСУ ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными, войска находятся в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия, сообщал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.