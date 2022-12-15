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Военное обозрение

Последнюю «Акулу» российского флота начали готовить к выводу из боевого состава ВМФ РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула", являющийся самой большой атомной подлодкой в мире, за 40 лет службы в составе советского и российского флотов прошел 110 тысяч морских миль. Об этом рассказал командир атомной подлодки капитан 1 ранга Олег Цыбин.

Экипаж "Дмитрия Донского" является единственным в российском ВМФ, допущенным к самостоятельному выполнению всех боевых задач без старшего на борту и вышестоящего походного штаба. За время пребывания в составе флота атомный подводный крейсер прошел 110 тысяч миль, свыше четырех раз обогнув Землю.

С момента рождения - с 1982 года - по состоянию на август этого года крейсер прошел 110 тысяч морских миль. Это примерно четыре круга вокруг земного шара, даже чуть больше. За это время корабль ни разу аварийно не возвращался с моря. "Дмитрий Донской" на 100% отдал свой долг Родине

- приводит ТАСС слова Цыбина.

10 декабря этого года появилась информация, что последнюю "Акулу" российского флота готовят к выводу из боевого состава ВМФ РФ. Основной экипаж уже покинул субмарину, на борту остался только технический. Дальнейшее решение о судьбе "Дмитрия Донского" примут в ближайшее время.

О списании субмарины начали говорить уже давно, летом этого года даже заявлялось, что решение об этом уже принято. Однако в дальнейшем его опровергли, сообщив, что до 1 декабря 2022 года ракетоносец останется в боевом составе флота.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" в боевом составе ВМФ РФ. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
Севмаш
Проекты
941 Акула
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