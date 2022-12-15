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ЦАМТО

ВС Хорватии намерены приобрести ЗРК "Мистраль"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 декабря. Правительство Хорватии 9 декабря сообщило, что приобретет французские ЗРК ближнего действия "Мистраль" с целью модернизации Военно-воздушных сил в рамках обязательств перед НАТО.

Стоимость закупки составляет 72 млн. евро (75,84 млн. долл.). Решение последовало за покупкой в прошлом году 12 истребителей "Рафаль" французской компании Dassault Aviation в рамках контракта стоимостью 999 млн. евро для замены устаревших МиГ-21.

Министр обороны Хорватии Марио Банозич заявил, что конфликт на Украине и крушение БЛА в Загребе, продемонстрировали необходимость скорректировать приоритеты и планы переоснащения Вооруженных сил страны. Глава военного ведомства не уточнил, когда планируется подписать контракт.

В марте запущенный ВС Украины оснащенный боевой частью разведывательный БЛА Ту-141 "Стриж" советской разработки потерпел крушение в столице Хорватии Загребе, преодолев более 500 кг в воздушном пространстве Румынии, Венгрии и Хорватии.

Линейка ПЗРК "Мистраль" разработана группой MBDA. Самая современная версия комплекса, "Мистраль-3", обеспечивает перехват широкого диапазона воздушных целей на дальностях от 0,5 до 7,5 км и высотах до 3 км в сложных метеоусловиях и любое время суток. ЗУР оснащена высокочувствительной тепловизионной ГСН с расширенными возможностями обработки изображения, может развивать скорость до 930 м/с, позволяет поражать летательные аппараты, выполняющие полет с перегрузкой до 9 g. По заявлению разработчика, ЗУР также способна поражать цели с низкой тепловой сигнатурой, в т.ч. беспилотные летательные аппараты и ракеты.

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Страны
Венгрия
Румыния
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Хорватия
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