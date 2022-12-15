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Применение российского «Земледелия» показали на видео

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Система дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования "Земледелие".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные применяют инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в ходе специальной военной операции (СВО). Работу ИСДМ показали на видео. На опубликованный в Telegram-канале «Воин DV» ролик обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что запись сделали на запорожском направлении. На видео показан запуск восьми снарядов. Всего ИСДМ «Земледелие» может выпустить 50 боеприпасов за один полный залп.

ИСДМ предназначена для оперативного создания минных полей. Система использует боеприпасы калибра 122 миллиметра с различными типами мин. Дальность действия «Земледелия» составляет от 5 до 15 километров.

В ноябре в госкорпорации «Ростех» сообщили о начале серийного производства новейших кассетных боеприпасов для минирования минами дистанционной установки. Кассетные блоки боеприпаса содержат мины ПОМ-3 и ПТМ-4М.

В феврале «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что все инженерные подразделения Южного военного округа получат реактивные минные заградители «Земледелие».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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