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ТАСС

Начальник британского генштаба призвал отменить решение о сокращении численности ВС страны

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

На фоне продолжающегося конфликта на Украине это неверное решение, отметил генерал Патрик Сандерс

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Сокращение численности британской армии на фоне продолжающегося конфликта на Украине является неверным решением, которое требует пересмотра. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс, слова которого приводит в среду газета The Times.

"Мы не можем реагировать так, словно ничего не изменилось. Понесенные украинцами потери уже превышают численность британской пехоты. Если вы хотите быть ведущей страной в НАТО и мировой державой, вам не прийти к успеху, если не соблюдается баланс", - сказал Сандерс. "Мне кажется, было бы порочным решением сокращать армию в этих обстоятельствах. Думаю, нам следует отменить это сокращение", - добавил он.

Генерал также раскритиковал уровень оснащения британской армии и сокращение ее финансирования. По его словам, во многих случаях солдаты вынуждены полагаться на вооружения и технику 80-х и 90-х годов прошлого века.

"На примере Украины мы видим пробелы в нашем арсенале. Нам не хватает поражающей способности, точности поражения на дальних дистанциях и способности вести массированный огонь. Мы не очень сильны в сфере радиоэлектронной борьбы, а русские - наоборот. У нас недостаточно беспилотных авиационных комплексов, мы отстаем в области противовоздушной обороны и наши запасы [вооружений] невелики", - отметил Сандерс, добавив, что Великобритании придется "вступить в войну" в случае якобы возможного нападения России на одного из членов НАТО.

В марте прошлого года британское правительство объявило о планах сократить численность армии с нынешних 76,5 тыс. человек до 72,5 тыс. к 2025 году. Как признал тогда министр обороны королевства Бен Уоллес, фактическая численность сухопутных войск страны с середины прошлого десятилетия не достигала официально установленного уровня 82 тыс. человек, из которых больше четверти приходится на резервистов. С учетом ВМС, морской пехоты и ВВС численность британских вооруженных сил составляет около 135 тыс. человек.

Как говорится в правительственной программе развития ВС, при их реформировании упор будет делаться не на количество, а на качество, глубокую интеграцию всех родов войск, их переоснащение и внедрение современных технологий, в том числе беспилотников. При этом 2023 году правительство премьер-министра Риши Сунака намерено представить обновленный Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства в контексте серьезных геополитических изменений в мире. В нем может быть пересмотрен ряд анонсированных ранее шагов, включая сокращение численности ВС. 

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