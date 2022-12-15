Bloomberg: США вводят санкции против 30 китайских высокотехнологичных компаний, чтобы сдержать военный потенциал КНР

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Продолжает нарастать эскалация между Соединенными Штатами и Китаем в сфере высоких технологий. Вашингтон действует в привычной манере санкционных ограничений, тем самым пытаясь как минимум замедлить развитие конкурирующих с американскими китайских технологических компаний. Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что на этой неделе Вашингтон намерен ввести санкции в отношении более тридцати китайских предприятий данной отрасли. В список в том числе попадает государственный концентр Yangtze Memory Technologies (YMTC), являющийся крупнейшим в стране производителем полупроводниковых интегрированных устройств и микросхем флэш-памяти.

Включение в санкционный список означает для китайских производителей, что они не смогут легально приобретать американские полупроводники и оборудование для производства микросхем без специального разрешения на экспорт данной продукции, выданного Министерством торговли США.

Это не первые рестрикции, введенные администрацией Байдена против китайских производителей в высокотехнологичной отрасли.

В октябре Минторг США ввел ограничение для 28 компаний из КНР в приобретении полупроводниковых микросхем, произведенных по американским технологиям по всему миру. Ранее американское торговое ведомство обязало 31 компанию Китая, в том числе YMTC, в течение 60 дней доказать, что их деятельность не угрожает национальной безопасности США, внеся их в список так называемых непроверенных импортеров американской продукции (Unverified List, UVL). При этом Пекин предпринял ряд шагов, чтобы помочь попавшим под санкции китайским компаниям по требованию Вашингтона организовывать проверки конечного пользователя продукции.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что санкционные меры не направлены на ослабление экономики КНР, а лишь должны препятствовать использованию американских технологий для развития военного потенциала Китая. В Пекине считают, что действия Вашингтона как раз приводят к глобальному нарушению цепочки поставок технологичной продукции и тем самым сдерживают развитие стран с формирующейся экономикой.

К слову, ограничительные меры США против высокотехнологичных компаний КНР создают серьезные проблемы и для европейских предприятий, которые активно используют в производстве китайские электронные компоненты. По соглашению Вашингтона и ЕС, они вынуждены соблюдать американские санкции, что усложняет и без того непростую ситуацию в части производства конкурентной продукции европейскими компаниями.

Будут ли предприняты ответные меры со стороны руководства КНР на очередной виток экономического противостояния, спровоцированного США, станет ясно уже в ближайшее время.