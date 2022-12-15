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Naked Science

Чтобы справиться с глобальным потеплением, ученые предложили заслонить Солнце

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Обзаведется ли Земля «зонтиком от Солнца»?
Обзаведется ли Земля «зонтиком от Солнца»?.
Источник изображения: NASA

Ученые постоянно ищут способы справиться с глобальным потеплением, и один из самых амбициозных проектов — постройка «зонта», который прикроет нашу планету от Солнца. Идея кажется недостижимой, но люксембургские ученые утверждают, что ее можно сделать проще, если строить не один «зонт», а несколько маленьких.

Проект постройки космического «зонта», который затемнил бы нашу планету и замедлил бы глобальное потепление, уже на стадии разработки бросает земной экономике невиданный вызов. Так, чтобы возвести конструкцию массой как минимум в 550 тысяч тонн (для сравнения: вес МКС, крупнейшего из построенных человеком комических объектов, — чуть больше 400 тонн), придется в течение десяти лет совершать как минимум 400 ракетных запусков ежегодно. Притом что в 2022 году все страны произвели их меньше двух сотен.

Однако постройку возможно облегчить, если отказаться от изначальной идеи цельного, монолитного «зонта», а вместо него запустить целый рой «зонтиков» меньшего размера. Вдобавок, поскольку основным ограничителем постройки выступает масса строительных материалов (увы, на нынешнем уровне развития космических технологий полезная нагрузка космических аппаратов составляет всего несколько тонн), ученые из Люксембургского университета предложили использовать сверхлегкий материал, состоящий из тонкой пленки и нанотрубок из диоксида кремния.

Такая конструкция будет прозрачной, но свет, попадая на нее, будет преломляться и уходить в сторону, не достигая Земли. Ученые предлагают разместить рой прозрачных «зонтиков» в точке Лагранжа L1: в таком случае он будет сохранять стабильное положение.

По расчетам исследователей, для возвращения температуры Земли на доиндустриальный уровень, потребуется рассеивать всего от двух до четырех процентов солнечного света, а на достижение необходимого уровня технологий уйдет до 15 лет.

Хотя солнечный «зонт» действительно может обратить вспять глобальное потепление, существуют веские аргументы против подобных мегапроектов, способных повлиять на всю планету. Во-первых, все просчитать невозможно, любое моделирование неидеально: малейший просчет или неучтенный параметр — и вместо спасения планеты от перегрева мы получим глобальную засуху.

Во-вторых, основная причина глобального потепления — вовсе не возросшее солнечное излучение, и человечеству нужно найти способ сократить углеродные выбросы и потребление ископаемого топлива: то есть искать не костыль, а лекарство от болезни.

Извержения вулканов тоже могут блокировать солнечный свет, вызывая «года без лета», но это лишь временное средство

Источник изображения: Lindsey Wasson

Немало вопросов вызывают и экологические последствия затемнения Солнца. Даже если «зонт» остановит глобальное потепление, не окажется ли население Земли на грани новой, продовольственной катастрофы, когда сократится количество тепла и света, доступного растениям? Все эти вопросы необходимо решить прежде, чем приступить к постройке, ведь на кону — будущее планеты.

Исследование опубликовано в журнале Acta Astronautica.

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Люксембург
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