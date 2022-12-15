ВМС Филиппин получат дополнительно еще 1-2 южнокорейских корвета класса "Поханг"

ЦАМТО, 14 декабря. ВМС Филиппин получат из состава ВМС Республики Корея еще один или два корвета класса "Поханг" (Pohang) в дополнение к двум корветам, одобренным к передаче ранее.

Ресурс MaxDefense Philippines получил информацию из нескольких источников, подтверждающую, что ведутся активные переговоры на эту тему. У ВМС Республики Корея еще есть в наличии 4 корабля версии IV, доступных для передачи.

Таким образом, если данные планы осуществятся, ВМС Филиппин будут иметь на вооружении четыре корвета класса "Поханг", в том числе бывший корейский "Чхунджу" (ныне "Конрадо Яп" в составе ВМС Филиппин) и "Андонг", ране одобренный к передаче.

Также имеется возможность приобретения дополнительных корветов класса "Поханг" позднее в зависимости от сроков их списания из состава ВМС РК, а также способности ВМС Филиппин принимать их и обслуживать в своем составе.

Напомним, что командование ВМС Филиппин приняло решение о закупке второго противолодочного корвета класса "Поханг" из состава ВМС Республики Корея в ноябре 2021 года. Как предполагается, филиппинский флот получит снятый с вооружения ВМС Республики Корея корвет (PCC-771) "Андонг".

"Андонг" станет вторым кораблем класса "Поханг" в составе ВМС Филиппин. Корвет (PCC-762) "Чхунджу" был передан ВМС Филиппин в августе 2019 года и принят на вооружение под новым наименованием (PS-39) "Конрадо Яп". После двух лет применения командование ВМС Филиппин пришли к заключению, что южнокорейские корабли способны надежно обеспечить защиту территориальных вод страны.

Корвет (PCC-771) "Андонг" класса "Поханг" был построен на верфи Hanjin Heavy Industries в 1987 году и принят на вооружение ВМС Республики Корея в 1989 году. 31 декабря 2020 года корабль был выведен из боевого состава флота после 31 года службы.

Корабль должен расширить возможности ВМС Филиппин по борьбе с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулированию территориальных вод, ПВО, а также борьбе с пиратством и терроризмом.

Предполагается, что, как и в случае с "Конрадо Яп", перед передачей с борта "Андонг" будут демонтированы ракетные комплексы и некоторое другое оборудование, включая средства РЭБ. Тем не менее, корвет с оставшимся вооружением будет использоваться для заполнения пробела в боевых возможностях до поставки корветов новой постройки.

"Поханг" – это класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период с середины 1980-х до начала 1990-х гг. были построены 24 корабля данного типа. Ранее Республика Корея передала снятые с вооружения корветы класса "Поханг" ВМС Перу, Вьетнама, Филиппин, Колумбии и Египта. В настоящее время в составе южнокорейского флота остается 10 корветов серии.

Длина корабля класса "Поханг" составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с., позволяющую развивать максимальную скорость 32 узла. Дальность хода – 4000 морских миль на скорости 15 узлов.

В состав вооружения входят две 76-мм АУ Oto Melara, две спаренные 40-мм АУ 40/L70 Breda-Bofors, две двухконтейнерные ПУ ПКР RGM-84 "Гарпун", два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.