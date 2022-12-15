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ВМС Филиппин получат дополнительно еще 1-2 южнокорейских корвета класса "Поханг"

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Переданный Филиппинам бывший южнокорейский корвет РСС 762 Chungju (типа Pohang), получивший новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019
Переданный Филиппинам бывший южнокорейский корвет РСС 762 Chungju (типа Pohang), получивший новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019.
Источник изображения: ВМС Филиппин

ЦАМТО, 14 декабря. ВМС Филиппин получат из состава ВМС Республики Корея еще один или два корвета класса "Поханг" (Pohang) в дополнение к двум корветам, одобренным к передаче ранее.

Ресурс MaxDefense Philippines получил информацию из нескольких источников, подтверждающую, что ведутся активные переговоры на эту тему. У ВМС Республики Корея еще есть в наличии 4 корабля версии IV, доступных для передачи.

Таким образом, если данные планы осуществятся, ВМС Филиппин будут иметь на вооружении четыре корвета класса "Поханг", в том числе бывший корейский "Чхунджу" (ныне "Конрадо Яп" в составе ВМС Филиппин) и "Андонг", ране одобренный к передаче.

Также имеется возможность приобретения дополнительных корветов класса "Поханг" позднее в зависимости от сроков их списания из состава ВМС РК, а также способности ВМС Филиппин принимать их и обслуживать в своем составе.

Напомним, что командование ВМС Филиппин приняло решение о закупке второго противолодочного корвета класса "Поханг" из состава ВМС Республики Корея в ноябре 2021 года. Как предполагается, филиппинский флот получит снятый с вооружения ВМС Республики Корея корвет (PCC-771) "Андонг".

"Андонг" станет вторым кораблем класса "Поханг" в составе ВМС Филиппин. Корвет (PCC-762) "Чхунджу" был передан ВМС Филиппин в августе 2019 года и принят на вооружение под новым наименованием (PS-39) "Конрадо Яп". После двух лет применения командование ВМС Филиппин пришли к заключению, что южнокорейские корабли способны надежно обеспечить защиту территориальных вод страны.

Корвет (PCC-771) "Андонг" класса "Поханг" был построен на верфи Hanjin Heavy Industries в 1987 году и принят на вооружение ВМС Республики Корея в 1989 году. 31 декабря 2020 года корабль был выведен из боевого состава флота после 31 года службы.

Корабль должен расширить возможности ВМС Филиппин по борьбе с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулированию территориальных вод, ПВО, а также борьбе с пиратством и терроризмом.

Предполагается, что, как и в случае с "Конрадо Яп", перед передачей с борта "Андонг" будут демонтированы ракетные комплексы и некоторое другое оборудование, включая средства РЭБ. Тем не менее, корвет с оставшимся вооружением будет использоваться для заполнения пробела в боевых возможностях до поставки корветов новой постройки.

"Поханг" – это класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период с середины 1980-х до начала 1990-х гг. были построены 24 корабля данного типа. Ранее Республика Корея передала снятые с вооружения корветы класса "Поханг" ВМС Перу, Вьетнама, Филиппин, Колумбии и Египта. В настоящее время в составе южнокорейского флота остается 10 корветов серии.

Длина корабля класса "Поханг" составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с., позволяющую развивать максимальную скорость 32 узла. Дальность хода – 4000 морских миль на скорости 15 узлов.

В состав вооружения входят две 76-мм АУ Oto Melara, две спаренные 40-мм АУ 40/L70 Breda-Bofors, две двухконтейнерные ПУ ПКР RGM-84 "Гарпун", два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

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