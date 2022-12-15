Компания Ukrspecsystems предложила на вооружение ВСУ разрекламированный беспилотник в качестве разведывательного

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На Украине продолжают объявлять о создании новых беспилотников. В последние дни украинская пресса разместила рекордное количество публикаций о новых разработках в части беспилотной авиации для ВСУ. Пока дело дошло только до анонсов, в "железе" новинки показать только обещают.

Очередной "новинкой" украинскую армию решила побаловать компания Ukrspecsystems, представившая обновленную модель разведывательного беспилотника Shark. Как заявили в компании, дрон в скором времени поступит на вооружение ВСУ. Стоит отметить, что о разработке этого дрона сообщалось еще в октябре, видимо сейчас продублировали.

Как заявляют разработчики из компании, новый дрон с нарисованной акульей мордой, о чем и говорит его название Shark, имеет размах крыла 1,91 метра, а мощная батарея позволяет находиться в воздухе целых четыре часа. Кроме того, дрон способен передавать разведданные в режиме реального времени. Для этого у него имеется защищенный канал связи и камера с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом, позволяющая разглядеть самые малые детали.

Работа над беспилотником длилась полгода, на сегодняшний день он полностью готов к принятию на вооружение украинской армии

- заявили в компании.

Из других характеристик БПЛА Shark: Радиус действия - 60 км, высота полета максимальная - 2 тысячи метров, взлетная масса - 10 кг, время развертывания - 15 минут, запускается со специальной катапульты, приземляется на парашюте. Скорость - до 90 км/час.

Вопрос принятия этого дрона на вооружение ВСУ не решен, украинская пресса пишет, что ничем выдающимся он себя не проявил, кроме нарисованной акульей морды. В общем обычный беспилотник среднего качества, хорошо разрекламированный разработчиками.

(...) кроме рекламного ролика на ютьюбе и восторженных "ахов-охов" данный "зверь" ничего не показал

- заявил один из украинских экспертов.