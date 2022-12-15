Американское издание назвало Мелитополь следующей целью наступления ВСУ

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Мелитополь, который сейчас играет роль административного центра Запорожской области, может стать следующей целью наступления украинской армии. Об этом пишет газета New York Times.

По утверждению американского издания, ВСУ попытаются атаковать Мелитополь, учитывая его стратегическое значение. На днях в районе Мелитополя был взорван важный мост, в последнее время ВСУ подвергают город регулярным ракетным обстрелам, проводят диверсии в его окрестностях.

Киевский режим мечтает вытеснить российские войска из Мелитополя, что позволит им действовать дальше, по направлению к Крымскому полуострову, перерезая важный сухопутный коридор в Крым. Кроме того, захват Мелитополя будет иметь и большое символическое значение для президента Украины Владимира Зеленского. Так он продемонстрирует Западу и собственному населению успехи украинских вооруженных сил.

The New York Times называет Мелитополь «воротами в Крым», поскольку город имеет выгодное расположение. Он находится на пересечении ключевых автомагистралей и железной дороги, которые связывают Россию с Крымским полуостровом и контролируемой ВС РФ частью Херсонской области. Если ВСУ заняли бы этот город, то они приобрели бы очень многое, поскольку практически сразу смогли бы установить контроль и над Херсонской областью, оттеснив российские силы в Крым.

Однако пока такие планы остаются лишь фантазией киевского режима. Взять Мелитополь будет не так просто. Во-первых, позиции ВСУ расположены не ближе 65 км от города. Во-вторых, ВС РФ стягивают в Мелитополь дополнительные подразделения. Отдавать Мелитополь украинским нацистам никто не собирается. Многое будет зависеть и от действий российских войск на других направлениях.