Сербия и Косово оказались на грани большой войны

Вести: конфликт между Сербией и признанным Западом Косово резко обострился

ЕС и США пытаются решить конфликтную ситуацию между Белградом и Приштиной, пишут "Вести". Если текущие проблемы не удастся отложить в долгий ящик, они станут прологом к большой войне в Европе.

Тарас Козуб

На севере Косово местные сербы, представляющие там этническое меньшинство, заблокировали автодороги. Косовское правительство пригрозило убрать баррикады с дорог силой. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич обратился к контингенту НАТО в Косово с призывом одобрить введение туда сербских военных и полицейских. Также официальный Белград привел свои войска в полную боевую готовность. "Вести" разобрались, что происходит на Балканах, и не станут ли нынешние события прологом к большой войне.

Что стало причиной

Ситуация на севере Косово обострилась после задержания бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Власти Косово обвинили его в применении насилия против чиновников, занимавшихся подготовкой выборов в местные органы власти на севере Косово. Косовские сербы протестуют против проведения этих выборов, назначенных после того, как около 600 сербских представителей демонстративно покинули органы власти Косово. А Пантич к тому же был сотрудником полиции и работал на участке в косовской Митровице. Он покинул свой пост осенью вместе с около 600 других этнических сербов – полицейских, судей и чиновников. Таким образом они протестовали против требования местных автомобилистов регистрировать свои авто на косовских номерных знаках вместо старых сербских.

Именно это решение де-факто дало старт нынешнему обострению: запрет вступил в силу еще с 1 августа. Однако острая реакция сербского меньшинства и Белграда привела к тому, что Приштину (столицу Косово) попросили перенести этот шаг. Что она и сделала: сначала на один месяц, до 1 сентября, а потом – еще на два месяца. После чего, по-видимому, ее стали уговаривать перенести сроки нововведения на 10 и более месяцев – до завершения конфликта на Украине, ведь в Европе сегодня второй конфликт никому не нужен. ЕС даже согласовал отмену виз для косоваров – сейчас это единственные жители Балкан, которые не имеют безвиза с ЕС.

Однако в какой-то момент настойчивые просьбы со стороны ЕС и США надоели Приштине: в конце концов премьер Косово Альбин Курти заявил о готовности лишь к частичному компромиссу – окончательный запрет сербских номеров будет перенесен на следующую весну, но с 21 ноября на владельцев таких номеров уже будут налагать штраф в размере 150 евро.

"Сербский список" и гнев Вучича

Официальный Белград протестует – как против запрета на автономера, так и против самих выборов, обвиняя Косово в применении силы против сербского меньшинства и показывая готовность применить силу в ответ. В последние дни на север Косово перебросили спецназовцев, главным образом – этнических албанцев. В соцсети выложили несколько видео с перемещением боевой техники, очевидно, к границам с Косово. После этого Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур.

Внутри Косово действует партия "Сербский список" – она представляет интересы косовских сербов и ориентируется на Белград. Ее руководство заявило о готовности начать акции протеста после первого же штрафа. И когда ультиматум не сработал, сербы перешли к действиям. Именно представители этой политсилы сложили свои мандаты в парламенте Косово и муниципалитетах, где проживает сербское меньшинство. Белград, кстати, компенсировал потерю зарплат и социальных льгот всем депутатам и полицейским, которые отказались от должностей.

Косово взамен приняло решение заменить тех министров, которые представляли интересы сербского меньшинства. Это вызвало ярость президента Сербии Александра Вучича – тот назвал косовского премьера Альбина Курти "террористической мразью".

Вскоре требования сербов выросли – кроме гарантии сохранения сербских номеров, звучат претензии на создание Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет представлять интересы всех косовских сербов.

На 18 декабря в Косово запланированы местные выборы в муниципалитетах, где "Сербский список" сложил мандаты. Однако эта партия не соглашается принимать участие в перевыборах, и голосование могло бы привести к тому, что мандаты получат члены других сербских партий региона (среди них есть такие, что настроены на сотрудничество с властями Косово). По-видимому, теперь перед Белградом стоит задача любым образом сорвать проведение выборов. В этот момент власти Косово и приняли решение задержать бывшего полицейского Деяна Пантича. Что вызвало настоящий протестный взрыв со стороны сербского меньшинства.

Баррикады и взрывы

В регионе стали появляться баррикады. Сербы заблокировали административные пункты пропуска Яринье и Брняк, слышны взрывы, а неизвестные атакуют журналистов и даже бросили светошумовую гранату в автомобиль гражданской миссии EULEX (полицейские силы), что вызвало резкую реакцию со стороны Брюсселя. "Косовские сербы должны немедленно устранить баррикады, а виновные в нападениях должны быть переданы правосудию", – заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

С политическим заявлением выступил и премьер Косово Альбин Курти, пригрозив, что баррикады при необходимости будут убраны силой. Курти призвал KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. – Прим. авт.) гарантировать свободу передвижения. В данный момент в регионе находится 129 военнослужащих KFOR из Италии и других стран.

"Блокирование движения, блокирование дорог тяжелым транспортом, преступная стрельба группировок по нашей полиции и полиции EULEX – это не только неприемлемо, но это не должно повториться в будущем. Поэтому мы ждем", – сказал Курти.

В выходные Приштина согласилась на компромиссное решение – перенести выборы на апрель 2023 года. Однако оно явно запоздало и уже неспособно остановить конфликт – и косовские сербы, и Белград требуют учредить Ассоциацию сербских муниципалитетов.

Требование Сербии между тем было прописано еще в Брюссельском соглашении от 2013 года между Сербией и Косово. Поэтому позиция ЕС в данной ситуации сводится к осторожному одобрению Ассоциации, с уточнением: "Она не должна стать второй Республикой Сербской" (под ней подразумевается анклав в соседней Боснии и Герцеговине, который имеет власть по блокированию большинства решений центрального правительства).

Аргументы Сербии

Истинное содержание и наполнение ассоциации функциями пока остается неясным: культурная автономия косовских сербов и их финансовая автономия и без того прописаны в конституции Косово. А на днях президент Сербии Александр Вучич получил еще один мощный козырь в свои руки – с высказыванием экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что Минские соглашения, подписанные в 2014–2015 годах и позволившие приостановить конфликт на Украине на восемь лет, были лишь попыткой дать Киеву время для подготовки к конфликту с Россией. Вучич считает это заявление доказательством, что Западу верить нельзя, намекая, что ЕС с самого начала не собирался требовать от Косово создания Ассоциации сербских муниципалитетов.

Второе заявление Вучич сделал применительно к контингенту KFOR, потребовав одобрить введение в него сербских военных и полицейских. По его словам, Сербия имеет такое право в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 1999 года по урегулированию косовского конфликта.

Ответов НАТО пока нет, зато своеобразным тревожным звонком для самого Вучича должна стать недавняя резолюция парламента Нидерландов. Там считают, что отказ Белграда присоединиться к санкциям против РФ может заморозить процедуру вступления страны в ЕС и приостановить действие безвизового режима для граждан Сербии.

Еще один момент, важный для Вучича – визит в Белград советника госдепа по особым поручениям Дерека Шоле. Он состоится на текущей неделе и, вероятно, призван разрешить конфликтную ситуацию. По-видимому, от итогов этого визита и будет зависеть, начнется ли в Европе второй кровопролитный конфликт.