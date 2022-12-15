Пушилин счел необходимым освобождение Одессы и Чернигова

Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно

Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно. Об этом в среду, 14 декабря, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что освобождение этих городов необходимо в связи с продолжающимися поставками вооружения на Украину и с учетом тех действий, которые предпринимает коллективный Запад. Однако говорить о сроках, по его словам, сейчас неправильно.

«Мы осознаем просто такой факт, что, для того чтобы обеспечить безопасность территории Донецкой Народной Республики, ее жителей, нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до наших населенных пунктов», — пояснил врио главы ДНР.

Накануне Пушилин сообщил, что на данный момент от украинских боевиков освобождено более половины территории ДНР.

За день до этого он рассказал, что союзные войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. В числе основных задач, которые стоят перед военными, Пушилин назвал освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут), а также оттеснение противника от Донецка, по которому украинские войска регулярно наносят удары.

Общий ущерб, нанесенный республике Украиной с 2014 года, в ДНР оценили в 1,3 трлн рублей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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