Войти
Известия.ru

Пушилин счел необходимым освобождение Одессы и Чернигова

59
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok

Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно

Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно. Об этом в среду, 14 декабря, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что освобождение этих городов необходимо в связи с продолжающимися поставками вооружения на Украину и с учетом тех действий, которые предпринимает коллективный Запад. Однако говорить о сроках, по его словам, сейчас неправильно.

«Мы осознаем просто такой факт, что, для того чтобы обеспечить безопасность территории Донецкой Народной Республики, ее жителей, нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до наших населенных пунктов», — пояснил врио главы ДНР.

Накануне Пушилин сообщил, что на данный момент от украинских боевиков освобождено более половины территории ДНР.

За день до этого он рассказал, что союзные войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. В числе основных задач, которые стоят перед военными, Пушилин назвал освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут), а также оттеснение противника от Донецка, по которому украинские войска регулярно наносят удары.

Общий ущерб, нанесенный республике Украиной с 2014 года, в ДНР оценили в 1,3 трлн рублей.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
05.11.2020
Путин с Лукашенко украинского "Нептуна" утопили как Герасим несчастную Муму - Свободная Пресса
30.07.2018
Потерпевший крушение Су-22УМ3 ВВС Вьетнама ранее был куплен у Украины
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
18.05.2016
Ил-114 получил команду на взлет
26.05.2014
“Мотор Сич” продает в ЕС двигатель, который не купила Россия
05.03.2013
«Интерполитех-2013»: свободных площадей для участников остается все меньше
24.08.2007
МАКС окрылил СНГ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:11
  • 39685
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине