Совфед ратифицировал соглашение с Индией об охране космических технологий

Каждая сторона соглашения обязуется прилагать усилия для обеспечения непрерывного действия выданных в ее государстве разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий и информировать другую сторону об их содержании

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о мерах по охране технологий, связанных с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и с созданием и эксплуатацией средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Соглашение было подписано в Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года. Как говорится в сопроводительных документах, лица, которым будут выданы разрешения на экспорт или импорт охраняемых изделий и технологий, будут разрабатывать планы охраны технологий. Они будут утверждаться до начала совместной деятельности уполномоченными органами договаривающихся сторон, а также уполномоченным органом третьего государства, если того требуют обстоятельства осуществления совместной деятельности и условия выдачи разрешений на экспорт (импорт).

Каждая сторона соглашения обязуется прилагать усилия для обеспечения непрерывного действия выданных в ее государстве разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий и информировать другую сторону об их содержании. Предусматривается создание специальных зон по договоренности участников, доступ в которые контролируется представителями сторон в соответствии с планом охраны технологий. Также соглашение содержит положения, касающиеся предупредительной маркировки, вывоза и транспортировки охраняемых изделий и технологий, таможенных операций, правовой и физической защиты имущества, защиты информации.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами процедур, необходимых для его вступления в силу.