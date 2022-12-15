Новосибирский НИИ приступил к летным испытаниям многоразовой ступени "Крыло-СВ"

Директор института Владимир Барсук отметил, что работа должна закончиться фактическим выполнением посадки демонстратора этой ступени в автоматическом режиме

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина приступил к летным испытаниям возвращающейся ступени ракеты "Крыло-СВ" и планирует завершить их в 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС директор института Владимир Барсук.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса "Крыло-СВ" будет создан в конце 2022 года.

"Сегодня мы совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) заняты работой "Крыло-СВ". Эта работа связана с проведением летных испытаний возвращающейся ступени ракеты-носителя в беспилотном режиме. Работа будет продолжаться в этом и следующем году и должна закончиться фактическим выполнением посадки демонстратора этой ступени в автоматическом режиме", - сказал Барсук.

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в Фонде перспективных исследований (ФПИ) 29 мая 2019 года. Разработкой занималось КБ им. В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит первой ступени вернуться и совершить посадку.

В США в настоящее время возвращаемые ступени есть в ракетах Falcon компании SpaceX, New Shepard компании Blue Origin. Многоразовые ракеты также разрабатываются в Китае и Европе.