Республика Корея увеличивает экспорт вооружений

ЦАМТО, 14 декабря. Республика Корея стала восьмым по стоимостному объему экспортером вооружений в мире в период 2017-2021 гг. На ее долю пришлось почти 3% мирового оборонного экспорта.

Об этом говорится в опубликованном 9 декабря ежегодном правительственном отчете Корейского научно-исследовательского института планирования и развития оборонных технологий KRIT (Korea Research Institute for Defense Technology Planning and Advancement).

Согласно опубликованному институтом Ежегоднику за 2022 год, по сравнению с периодом 2016-2020 гг. Республика Корея поднялась в рейтинге экспортеров вооружений на одно место – с девятого на восьмое, а по расходам на оборону стала 10-й в мире.

Как говорится в докладе со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет доля страны на мировом рынке экспорта вооружений увеличилась с 1% в период 2012-2016 гг. до 2,8%.

На долю Азии и Океании пришлось 63% поставок, за ними следует Европа с 24%. По отдельным странам: на Филиппины пришлось 16% экспорта, на Индонезию и Великобританию – по 14%. Кроме того, растет экспорт на Ближний Восток, о чем свидетельствуют закупки в 2021 году гаубиц Египтом и ЗРК Объединенными Арабскими Эмиратами.

В 2022 году южнокорейские оборонные компании заключили крупные сделки, включая продажу Польше до 648 ед. 155-мм самоходных гаубиц К9, до 980 основных боевых танков К2, до 48 легких штурмовиков FA-50 и до 288 РСЗО K329.

Согласно данным SIPRI, на текущий момент США остаются крупнейшим экспортером оружия с долей 39%, за ними следуют Россия (19%), Франция, Китай, Германия, Италия и Великобритания.

Власти Республики Корея активизировали усилия по наращиванию экспорта систем вооружений. Вслед за подписанием серии "польских контрактов", президент Юн Сок Ель недавно объявил о новой цели южнокорейского ОПК – к 2027 году занять 5% мирового рынка экспорта вооружений и стать четвертым по величине экспортером продукции оборонного назначения в мире.

Согласно исследованию KRIT, за тот же период Республика Корея стала седьмым по величине импортером оборонной продукции с долей 4,1%. В период 2017-2021 гг. импорт ПВН увеличился на 71%, на что повлияла покупка истребителей F-35 и ЗРК "Пэтриот".

Расходы Республики Корея на оборону в прошлом году составили 50,2 млрд. долл. (66 трлн. вон). Это 2,4% общемировых расходов на оборону, составляющих 2,11 трлн. долл. Начиная с 2012 года, военные расходы страны возросли на 43%.

Рубеж в 2 трлн. долл. глобальные расходы на оборону впервые превысили в прошлом году, что является самым высоким показателем с 1990 года, когда было потрачено 2,113 трлн. долл. Общемировые расходы на оборону демонстрировали небольшую тенденцию к снижению в период с 2011 по 2015 год, но с 2016 года продолжают расти.