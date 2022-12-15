Россия представила макеты ракет «Ангара» на авиавыставке в Иране

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На Iran Air Show 2022 среди разработок российской ракетной промышленности были представлены макеты ракет «Ангара-1.2» и «Ангара-А3». Об этом сообщает в своем Telegram-канале государственная корпорация «Роскосмос».

О семействе ракет «Ангара», разработанных и производимых Центром Хруничева, известно, что они созданы на основе ряда ракет легкого и тяжелого классов. Ракеты «Ангара» смогут выводить весь спектр полезных нагрузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит, подчеркивается в сообщении «Роскосмоса».

Двигательные установки «Ангары» работают на экологически чистых видах топлива – кислороде и керосине. Это, как утверждают эксперты, снижает воздействие ракетных испытаний и запусков на окружающую среду. В настоящее время ракетный комплекс «Ангара» проходит летные испытания.

Презентация макетов ракет «Ангара» на выставке в Иране призвана продемонстрировать другим странам возможности российской космической и ракетной индустрии. Тем более, Иран в последнее время все активнее сотрудничает с Российской Федерацией в военно-технической сфере. Продукция российских предприятий ракетно-космической промышленности может представлять определенный интерес и для Ирана.

В условиях нерыночных инструментов, используемых западными странами, крайне важно выходить на новые рынки сбыта. Одним из таких рынков является динамично развивающийся рынок ближневосточных государств

- подчеркнул генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко.

Представленные на иранской авиавыставке изделия могут быть интересны потенциальным заказчикам, среди которых, разумеется, может быть и сам Иран.